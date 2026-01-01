Your Spotify הוא לוח מחוונים אנליטי עצמאי שעוקב אחר היסטוריית ההאזנה המלאה שלך ב-Spotify ומציג אותה באמצעות תרשימים עשירים: אמנים ושירים מובילים לאורך זמן, זמן האזנה ליום ולשעה, התפלגות ז'אנרים, רוטציות אלבומים, ומגמות היסטוריות לאורך שנים. בניגוד ל-Spotify Wrapped, שמופיע רק פעם בשנה, Your Spotify מעניק לך את אותו עומק תובנות לפי דרישה, לכל טווח זמן שתבחר.

אירוח עצמי של Your Spotify על VPS שומר כל השמעה, לייק ודילוג במסד נתונים שאתה שולט בו — ייצוא הנתונים של Spotify עצמו מוגבל ל-50 השירים האחרונים ביותר, אך Your Spotify סוקר את ה-API באופן רציף ובונה ארכיון האזנה אישי מלא שגדל כל עוד המופע פועל.