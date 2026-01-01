הפעילו את Spotify שלכם בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח מחוונים לסטטיסטיקות האזנה של Spotify באירוח עצמי, עם תרשימים עשירים, היסטוריה וניתוחים מפורטים.
בחרו תוכנית VPS עבור Your Spotify
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Your Spotify
Your Spotify הוא לוח מחוונים אנליטי עצמאי שעוקב אחר היסטוריית ההאזנה המלאה שלך ב-Spotify ומציג אותה באמצעות תרשימים עשירים: אמנים ושירים מובילים לאורך זמן, זמן האזנה ליום ולשעה, התפלגות ז'אנרים, רוטציות אלבומים, ומגמות היסטוריות לאורך שנים. בניגוד ל-Spotify Wrapped, שמופיע רק פעם בשנה, Your Spotify מעניק לך את אותו עומק תובנות לפי דרישה, לכל טווח זמן שתבחר.
אירוח עצמי של Your Spotify על VPS שומר כל השמעה, לייק ודילוג במסד נתונים שאתה שולט בו — ייצוא הנתונים של Spotify עצמו מוגבל ל-50 השירים האחרונים ביותר, אך Your Spotify סוקר את ה-API באופן רציף ובונה ארכיון האזנה אישי מלא שגדל כל עוד המופע פועל.
פיצ'רים עיקריים של Your Spotify
לכידת היסטוריה רציפה
סורק את ה-Spotify API כל כמה שניות כדי לתעד כל השמעה, כולל שירים שדלגו עליהם והאזנות חלקיות — הרבה מעבר למה שספוטיפיי מייצאת.
אמנים, שירים ואלבומים מובילים
טווחי זמן הניתנים להגדרה מציגים את התוכן המושמע ביותר שלכם לפי ספירת השמעות, זמן האזנה או גילויים ראשוניים.
דפוסי האזנה ומגמות
מפות חום ותרשימים ממחישים מתי אתם מאזינים הכי הרבה — שעת היום, יום בשבוע, מגמות חודשיות והשוואות משנה לשנה.
ניתוח ז'אנר ואווירה
מאגד את תכונות האודיו של רצועות Spotify ותגי ז'אנר לתרשימים המציגים כיצד הטעם שלכם משתנה לאורך זמן.
לוחות בקרה מרובי משתמשים
כל משתמש מחבר את חשבון Spotify שלו באמצעות OAuth כך שמשקי בית יוכלו לעקוב בנפרד אחר ההאזנה שלהם בשרת אחד.
למה להריץ את Your Spotify על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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