עד 69% הנחה עבור Your Spotify

הפעילו את Spotify שלכם בהתקנה בלחיצה אחת.

לוח מחוונים לסטטיסטיקות האזנה של Spotify באירוח עצמי, עם תרשימים עשירים, היסטוריה וניתוחים מפורטים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
הפעילו את Spotify שלכם בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Your Spotify

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Your Spotify

Your Spotify הוא לוח מחוונים אנליטי עצמאי שעוקב אחר היסטוריית ההאזנה המלאה שלך ב-Spotify ומציג אותה באמצעות תרשימים עשירים: אמנים ושירים מובילים לאורך זמן, זמן האזנה ליום ולשעה, התפלגות ז'אנרים, רוטציות אלבומים, ומגמות היסטוריות לאורך שנים. בניגוד ל-Spotify Wrapped, שמופיע רק פעם בשנה, Your Spotify מעניק לך את אותו עומק תובנות לפי דרישה, לכל טווח זמן שתבחר.

אירוח עצמי של Your Spotify על VPS שומר כל השמעה, לייק ודילוג במסד נתונים שאתה שולט בו — ייצוא הנתונים של Spotify עצמו מוגבל ל-50 השירים האחרונים ביותר, אך Your Spotify סוקר את ה-API באופן רציף ובונה ארכיון האזנה אישי מלא שגדל כל עוד המופע פועל.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Your Spotify

לכידת היסטוריה רציפה

סורק את ה-Spotify API כל כמה שניות כדי לתעד כל השמעה, כולל שירים שדלגו עליהם והאזנות חלקיות — הרבה מעבר למה שספוטיפיי מייצאת.

אמנים, שירים ואלבומים מובילים

טווחי זמן הניתנים להגדרה מציגים את התוכן המושמע ביותר שלכם לפי ספירת השמעות, זמן האזנה או גילויים ראשוניים.

דפוסי האזנה ומגמות

מפות חום ותרשימים ממחישים מתי אתם מאזינים הכי הרבה — שעת היום, יום בשבוע, מגמות חודשיות והשוואות משנה לשנה.

ניתוח ז'אנר ואווירה

מאגד את תכונות האודיו של רצועות Spotify ותגי ז'אנר לתרשימים המציגים כיצד הטעם שלכם משתנה לאורך זמן.

לוחות בקרה מרובי משתמשים

כל משתמש מחבר את חשבון Spotify שלו באמצעות OAuth כך שמשקי בית יוכלו לעקוב בנפרד אחר ההאזנה שלהם בשרת אחד.

למה להריץ את Your Spotify על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
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החזר כספי מובטח עד 30 יום

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