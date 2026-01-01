התקינו ChiefOnboarding בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קליטת עובדים בקוד פתוח שמבצעת אוטומציה לתהליכי עבודה של HR ו-אינטגרציות Slack לעובדים חדשים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ChiefOnboarding
ChiefOnboarding היא פלטפורמת קליטת עובדים חינמית בקוד פתוח שעוזרת לצוותי משאבי אנוש ולמנהלים להפוך לאוטומטי את כל תהליך קליטת העובדים החדשים — מצ'קליסטים של טרום-קליטה ועד הקצאת חשבונות והקצאת משימות. עובדים חדשים יכולים להשלים את הקליטה שלהם דרך פורטל אינטרנט או ישירות דרך בוט Slack, מה שהופך את התהליך לטבעי ללא קשר למקום עבודתם.
אירוח עצמי של ChiefOnboarding על ה-VPS שלכם שומר על נתוני עובדים רגישים בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לכל משתמש וללא תלות בספק. היא תומכת במספר שפות ואזורי זמן, מה שהופך אותה למעשית עבור צוותים מבוזרים ובינלאומיים.
פיצ'רים עיקריים של ChiefOnboarding
תהליכי עבודה אוטומטיים
הפעילו משימות, תזכורות והקצאת חשבונות באופן אוטומטי בהתבסס על אבני דרך בתהליך הקליטה ולוחות זמנים הניתנים להגדרה.
אינטגרציית Slack bot
עובדים חדשים יכולים להשלים משימות ולגשת למשאבים ישירות בתוך Slack מבלי לעבור לפורטל אינטרנט נפרד.
רצפי קדם-עלייה
התחילו את תהליך הקליטה לפני היום הראשון עם רשימות משימות אוטומטיות לקליטה מוקדמת ותקשורת קבלת פנים.
תמיכה רב-לשונית
לשרת צוותים מבוזרים ובינלאומיים עם תמיכה מובנית לריבוי שפות ותזמון מודע לאזורי זמן.
מעקב אחר משימות ומשאבים
הקצו משימות, שתפו מסמכים, ופקחו על ההשלמה לאורך כל מסע הקליטה מלוח מחוונים אחד.
למה להריץ את ChiefOnboarding על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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