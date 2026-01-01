ChiefOnboarding היא פלטפורמת קליטת עובדים חינמית בקוד פתוח שעוזרת לצוותי משאבי אנוש ולמנהלים להפוך לאוטומטי את כל תהליך קליטת העובדים החדשים — מצ'קליסטים של טרום-קליטה ועד הקצאת חשבונות והקצאת משימות. עובדים חדשים יכולים להשלים את הקליטה שלהם דרך פורטל אינטרנט או ישירות דרך בוט Slack, מה שהופך את התהליך לטבעי ללא קשר למקום עבודתם.

אירוח עצמי של ChiefOnboarding על ה-VPS שלכם שומר על נתוני עובדים רגישים בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לכל משתמש וללא תלות בספק. היא תומכת במספר שפות ואזורי זמן, מה שהופך אותה למעשית עבור צוותים מבוזרים ובינלאומיים.