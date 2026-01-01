התקינו COPS בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת PHP OPDS ו-HTML קל משקל עבור ספריית אי-בוקים של Calibre, מותאם לאחסון שיתופי ולהגדרות דלות משאבים.
בחרו תוכנית VPS עבור COPS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) הוא חלופה מהירה ולקריאה בלבד לשרת התוכן המובנה של Calibre. הוא חושף ספריית Calibre קיימת — קובץ ה-
metadata.db הסטנדרטי — באמצעות ממשק HTML פשוט לדפדפנים ופיד OPDS לקוראי ספרים אלקטרוניים כמו Moon+ Reader, KyBook, Aldiko ו-Marvin. מכיוון שהוא פועל על PHP רגיל ללא מסד נתונים משלו, הוא נשאר מגיב גם בחומרה צנועה ומופעל תוך שניות.
אירוח עצמי של COPS על VPS מספק לקוראי ספרים אלקטרוניים ניידים נקודת קצה מהירה לקטלוג, מבלי להשאיר מופע Calibre שולחני פועל, ומשתלב באופן טבעי עם Calibre-Web עבור משתמשים שרוצים קטלוג ציבורי לקריאה בלבד, נפרד מממשק הניהול המלא שלהם.
פיצ'רים עיקריים של COPS
פיד OPDS מובנה
קטלוג OPDS 1.1 מובנה כך שאפליקציות קריאה לנייד יוכלו לדפדף, לחפש ולהוריד מספריית Calibre שלכם ישר מהקופסה.
קורא Calibre metadata.db
מצביע ישירות על אותו מסד נתונים SQLite ש-Calibre משתמשת בו — ללא ייבוא, ללא ספרייה כפולה, ללא שלב סנכרון.
קל משקל
PHP טהור ללא מסד נתונים חיצוני, כך שהוא נשאר מהיר בתוכניות VPS קטנות ומטפל בספריות עם אלפי כותרים.
קורא בדפדפן
מאפשר קריאת קובצי EPUB ישירות בדפדפן באמצעות Monocle, כך שמשתמשים יוכלו לדגום ספרים מבלי להוריד אותם קודם.
ערכות נושא ותצורה מותאמות אישית
ניתן להתאמה לכל מופע באמצעות
local.php — בחרו ערכת נושא, הגדירו גודל עמוד, הגבילו גישה, או חשפו מספר מסדי נתונים בו-זמנית.
למה להריץ את COPS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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