COPS (Calibre OPDS PHP Server) הוא חלופה מהירה ולקריאה בלבד לשרת התוכן המובנה של Calibre. הוא חושף ספריית Calibre קיימת — קובץ ה- metadata.db הסטנדרטי — באמצעות ממשק HTML פשוט לדפדפנים ופיד OPDS לקוראי ספרים אלקטרוניים כמו Moon+ Reader, KyBook, Aldiko ו-Marvin. מכיוון שהוא פועל על PHP רגיל ללא מסד נתונים משלו, הוא נשאר מגיב גם בחומרה צנועה ומופעל תוך שניות.

אירוח עצמי של COPS על VPS מספק לקוראי ספרים אלקטרוניים ניידים נקודת קצה מהירה לקטלוג, מבלי להשאיר מופע Calibre שולחני פועל, ומשתלב באופן טבעי עם Calibre-Web עבור משתמשים שרוצים קטלוג ציבורי לקריאה בלבד, נפרד מממשק הניהול המלא שלהם.