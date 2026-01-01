פרוסו Dozzle בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק משתמש קל משקל מבוסס ווב לצפייה ביומני קונטיינרים של Docker בזמן אמת, עם גילוי קונטיינרים מיידי וללא צורך בהגדרה.
בחרו תוכנית VPS עבור Dozzle
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dozzle
Dozzle הוא ממשק ווב ללא הגדרה לניטור לוגים של קונטיינרים של Docker בזמן אמת. הוא מגלה אוטומטית כל קונטיינר במארח ומזרים את הפלט שלהם ישירות לממשק משתמש נקי ומגיב בדפדפן — ללא סוכני לוגים, ללא אחסון חיצוני, ללא הגדרה מעבר לחיבור ה-socket של Docker.
מפתחים משתמשים בו כדי לצפות במספר שירותים בו-זמנית במהלך דיבוג, בעוד שמפעילי מערכת מסתמכים עליו לטיפול מהיר בתקלות. חיפוש וסינון עוצמתיים מקלים על בידוד שורות הלוג המדויקות שאתם צריכים מבלי לעזוב את הדפדפן. עם שימוש מינימלי במשאבים וללא תלות במסדי נתונים, Dozzle פועל בנוחות לצד עומסי עבודה של סביבת ייצור בכל VPS.
פיצ'רים עיקריים של Dozzle
הזרמת יומנים בזמן אמת
מזרים פלט קונטיינר חי ישירות לדפדפן עם גלילה אוטומטית, כך שאתם רואים שורות לוג חדשות ברגע שהן נכתבות.
גילוי קונטיינרים מיידי
מזהה אוטומטית את כל הקונטיינרים הפועלים במארח — אין צורך בתצורה ידנית כדי להתחיל לצפות בלוגים.
חיפוש וסינון
חפשו תוכן יומן לפי מילת מפתח או סננו לפי שם קונטיינר וטווח זמן כדי לבודד במהירות שגיאות ואירועים רלוונטיים.
תצוגה מרובת קונטיינרים
נטרו מספר שירותים זה לצד זה בחלון דפדפן יחיד, תוך הפחתת החלפת הקשר במהלך סשני ניפוי באגים.
אפס תלויות חיצוניות
דורש רק את שקע Docker — ללא מסד נתונים, ללא משלח יומנים, וללא תהליכי סוכן הצורכים משאבים נוספים.
למה להריץ את Dozzle על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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