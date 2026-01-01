Dozzle הוא ממשק ווב ללא הגדרה לניטור לוגים של קונטיינרים של Docker בזמן אמת. הוא מגלה אוטומטית כל קונטיינר במארח ומזרים את הפלט שלהם ישירות לממשק משתמש נקי ומגיב בדפדפן — ללא סוכני לוגים, ללא אחסון חיצוני, ללא הגדרה מעבר לחיבור ה-socket של Docker.

מפתחים משתמשים בו כדי לצפות במספר שירותים בו-זמנית במהלך דיבוג, בעוד שמפעילי מערכת מסתמכים עליו לטיפול מהיר בתקלות. חיפוש וסינון עוצמתיים מקלים על בידוד שורות הלוג המדויקות שאתם צריכים מבלי לעזוב את הדפדפן. עם שימוש מינימלי במשאבים וללא תלות במסדי נתונים, Dozzle פועל בנוחות לצד עומסי עבודה של סביבת ייצור בכל VPS.