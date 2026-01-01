התקינו את OpenSign בלחיצה אחת.
חלופת DocuSign בקוד פתוח בחינם לחתימה אלקטרונית מחייבת משפטית על מסמכים, על התשתית שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenSign
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenSign
OpenSign היא אלטרנטיבה בקוד פתוח מלא ל-DocuSign ול-Adobe Sign, שנבנתה עבור ארגונים הזקוקים לחתימות אלקטרוניות מחייבות מבחינה משפטית מבלי לנעול חוזים רגישים בתוך SaaS של צד שלישי. היא תומכת בתהליכי עבודה מרובי חותמים, תבניות לשימוש חוזר, חתימה אישית, ספריות אנשי קשר, וחתימה דיגיטלית מבוססת PKI באמצעות תעודת PFX משלכם, הכל עטוף בממשק נקי של גרירה ושחרור.
אירוח עצמי של OpenSign על גבי ה-VPS שלכם שומר כל מסמך, חתימה ויומן ביקורת על תשתית שאתם שולטים בה. אין עמלות לפי מעטפה, אין מגבלות חותמים, ואין סיכון שנתוני חוזים יעזבו את הסביבה שלכם, מה שהופך אותה למתאימה היטב לצוותי משפט, HR ורכש עם דרישות תאימות מחמירות.
פיצ'רים עיקריים של OpenSign
חתימות דיגיטליות PKI
חתמו על מסמכים באמצעות אישור PFX או P12 כך שכל חתימה תהיה ניתנת לאימות קריפטוגרפי וניתנת לזיהוי שינויים בכל קורא PDF.
תבניות רב פעמיות
שמרו חוזים בשימוש תדיר כתבניות עם תפקידי חותמים ושדות טופס שהוגדרו מראש כדי להשיק תהליכי עבודה חוזרים תוך שניות.
תהליכי עבודה רב-חותמים
ניתוב מסמכים למספר נמענים בסדר עוקב או מקביל, ומעקב אחר מי צפה, חתם או דחה בזמן אמת.
תיעוד ביקורת ו-תעודה
כל פעולה מתועדת עם חותמות זמן וכתובות IP, המפיקה תעודת השלמה קבילה משפטית המצורפת לכל מסמך חתום.
חתימה באופן אישי
ללכוד חתימות במכשיר משותף עבור תהליכי עבודה פנים אל פנים כמו קליטת עובדים, הסכמי סודיות (NDA) וויתורים, ללא צורך בסבב אימיילים.
REST API ו-webhooks
הטמיעו חתימה באפליקציות קיימות באמצעות ה-REST API המתועד והפעילו מערכות המשך באמצעות webhooks של השלמה.
למה להריץ את OpenSign על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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