OpenSign היא אלטרנטיבה בקוד פתוח מלא ל-DocuSign ול-Adobe Sign, שנבנתה עבור ארגונים הזקוקים לחתימות אלקטרוניות מחייבות מבחינה משפטית מבלי לנעול חוזים רגישים בתוך SaaS של צד שלישי. היא תומכת בתהליכי עבודה מרובי חותמים, תבניות לשימוש חוזר, חתימה אישית, ספריות אנשי קשר, וחתימה דיגיטלית מבוססת PKI באמצעות תעודת PFX משלכם, הכל עטוף בממשק נקי של גרירה ושחרור.

אירוח עצמי של OpenSign על גבי ה-VPS שלכם שומר כל מסמך, חתימה ויומן ביקורת על תשתית שאתם שולטים בה. אין עמלות לפי מעטפה, אין מגבלות חותמים, ואין סיכון שנתוני חוזים יעזבו את הסביבה שלכם, מה שהופך אותה למתאימה היטב לצוותי משפט, HR ורכש עם דרישות תאימות מחמירות.