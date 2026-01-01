Dufs הוא שרת קבצים קל משקל בקוד פתוח המאפשר לכם לגלוש, להעלות, להוריד ולנהל קבצים דרך ממשק אינטרנט נקי. הוא תומך ב-WebDAV, כך שתוכלו להתקין את האחסון שלכם ככונן רשת ב-Windows, macOS או Linux באמצעות כל לקוח מנהל קבצים סטנדרטי — ללא צורך בתוכנה נוספת במכשיר המתחבר.

אירוח עצמי של Dufs על ה-VPS שלכם שומר את הקבצים שלכם על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא, ללא עמלות אחסון בענן, ללא מגבלות גודל קבצים של ספקים וללא גישה של צד שלישי לנתונים שלכם. הגדירו כללי גישה לקריאה-כתיבה או לקריאה בלבד לכל תיקייה, הגנו על נתיבים באמצעות אישורים ושתפו קבצים בצורה מאובטחת דרך HTTPS באמצעות שילוב Traefik המובנה.