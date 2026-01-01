פרוסו Dufs בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת קבצים קל משקל באירוח עצמי עם ממשק משתמש אינטרנטי נקי, תמיכה ב-WebDAV ובקרת גישה לפי נתיב.
בחרו תוכנית VPS עבור Dufs
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dufs
Dufs הוא שרת קבצים קל משקל בקוד פתוח המאפשר לכם לגלוש, להעלות, להוריד ולנהל קבצים דרך ממשק אינטרנט נקי. הוא תומך ב-WebDAV, כך שתוכלו להתקין את האחסון שלכם ככונן רשת ב-Windows, macOS או Linux באמצעות כל לקוח מנהל קבצים סטנדרטי — ללא צורך בתוכנה נוספת במכשיר המתחבר.
אירוח עצמי של Dufs על ה-VPS שלכם שומר את הקבצים שלכם על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא, ללא עמלות אחסון בענן, ללא מגבלות גודל קבצים של ספקים וללא גישה של צד שלישי לנתונים שלכם. הגדירו כללי גישה לקריאה-כתיבה או לקריאה בלבד לכל תיקייה, הגנו על נתיבים באמצעות אישורים ושתפו קבצים בצורה מאובטחת דרך HTTPS באמצעות שילוב Traefik המובנה.
פיצ'רים עיקריים של Dufs
דפדפן קבצי אינטרנט
עיון, העלאה, הורדה, שינוי שם ומחיקת קבצים מכל דפדפן ללא התקנה של תוכנת לקוח נוספת.
נוהל WebDAV
התקינו את שרת Dufs שלכם ככונן רשת מקורי ב-Windows, macOS, או Linux באמצעות תמיכת WebDAV מובנית של מערכת ההפעלה.
בקרת גישה לפי נתיב
החילו כללים נפרדים של קריאה-כתיבה או קריאה-בלבד לתיקיות שונות, כשכל אחת מוגנת באמצעות פרטי זיהוי נפרדים.
חיפוש קבצים ותצוגה מקדימה
חפשו בתוך הקבצים המאוחסנים שלכם לפי שם וצפו בתצוגה מקדימה של פורמטים נפוצים כגון תמונות, טקסט וסרטונים ישירות בדפדפן.
קונטיינר יחיד
פועל כקונטיינר יחיד וקל משקל ללא בסיס נתונים חיצוני — קל לגיבוי, להעברה ולתחזוקה.
למה להריץ את Dufs על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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