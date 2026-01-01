עד 69% הנחה עבור Bluesky PDS

התקינו את Bluesky PDS בלחיצה אחת.

שרת נתונים אישי באירוח עצמי עבור רשת Bluesky, המעניק לך בעלות מלאה על הזהות החברתית והתוכן שלך.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Bluesky PDS בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Bluesky PDS

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Bluesky PDS

Bluesky PDS (שרת נתונים אישי) הוא הרכיב הבסיסי להשתתפות ברשת החברתית Bluesky בתנאים שלך. הוא נבנה על גבי פרוטוקול AT, מאחסן את הגרף החברתי שלך, פוסטים ומדיה, מנהל את הזהות המבוזרת שלך (DID), ומסתנכרן עם רשת Bluesky הרחבה יותר — והכל מבלי להיות תלוי באף חברה או פלטפורמה בודדת.

הפעלת PDS משלך משמעותה שהתוכן ומערכות היחסים עם העוקבים שלך ניתנים להעברה: אם אי פעם תשנה ספקי אחסון, הנתונים שלך עוברים איתך. פריסה זו כוללת אחסון קבוע, כלי הניהול pdsadmin, ושילוב מלא עם שירותי Bluesky relay ו-app view כך שתוכל להשתמש בכל לקוח תואם Bluesky מיד לאחר ההגדרה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Bluesky PDS

בעלות מלאה על הנתונים

הפוסטים, הלייקים והגרף החברתי שלכם מאוחסנים בשרת שלכם תחת AT Protocol, מה שהופך אותם לניידים לחלוטין ובלתי תלויים באף פלטפורמה בודדת.

זהות מבוזרת

ה-PDS מנהל את ה-DID שלך (מזהה מבוזר), ומעניק לך זהות מתמשכת ועצמאית שלא ניתנת לביטול על ידי שירות צד שלישי.

דומיינים מותאמים אישית

אחסנו את ה-Bluesky handle שלכם על הדומיין שלכם, מחזקים בכך את הזהות שלכם והופכים את הנוכחות שלכם לבלתי ניתנת לטעות.

תאימות רשת מלאה

מסונכרן אוטומטית עם ה-Bluesky Relay כך שהתוכן שלך יופיע בפיד הגלובלי ויהיה נגיש מכל לקוח או אפליקציה של Bluesky.

כלים מובנים לניהול

כלי ה-pdsadmin המצורף מאפשר לכם לנהל חשבונות, לסובב מפתחות ולטפל במשימות ניהול שרתים ישירות משורת הפקודה.

למה להריץ את Bluesky PDS על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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