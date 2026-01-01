התקינו את Bluesky PDS בלחיצה אחת.
שרת נתונים אישי באירוח עצמי עבור רשת Bluesky, המעניק לך בעלות מלאה על הזהות החברתית והתוכן שלך.
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מה אפשר לבנות עם Bluesky PDS
Bluesky PDS (שרת נתונים אישי) הוא הרכיב הבסיסי להשתתפות ברשת החברתית Bluesky בתנאים שלך. הוא נבנה על גבי פרוטוקול AT, מאחסן את הגרף החברתי שלך, פוסטים ומדיה, מנהל את הזהות המבוזרת שלך (DID), ומסתנכרן עם רשת Bluesky הרחבה יותר — והכל מבלי להיות תלוי באף חברה או פלטפורמה בודדת.
הפעלת PDS משלך משמעותה שהתוכן ומערכות היחסים עם העוקבים שלך ניתנים להעברה: אם אי פעם תשנה ספקי אחסון, הנתונים שלך עוברים איתך. פריסה זו כוללת אחסון קבוע, כלי הניהול pdsadmin, ושילוב מלא עם שירותי Bluesky relay ו-app view כך שתוכל להשתמש בכל לקוח תואם Bluesky מיד לאחר ההגדרה.
פיצ'רים עיקריים של Bluesky PDS
בעלות מלאה על הנתונים
הפוסטים, הלייקים והגרף החברתי שלכם מאוחסנים בשרת שלכם תחת AT Protocol, מה שהופך אותם לניידים לחלוטין ובלתי תלויים באף פלטפורמה בודדת.
זהות מבוזרת
ה-PDS מנהל את ה-DID שלך (מזהה מבוזר), ומעניק לך זהות מתמשכת ועצמאית שלא ניתנת לביטול על ידי שירות צד שלישי.
דומיינים מותאמים אישית
אחסנו את ה-Bluesky handle שלכם על הדומיין שלכם, מחזקים בכך את הזהות שלכם והופכים את הנוכחות שלכם לבלתי ניתנת לטעות.
תאימות רשת מלאה
מסונכרן אוטומטית עם ה-Bluesky Relay כך שהתוכן שלך יופיע בפיד הגלובלי ויהיה נגיש מכל לקוח או אפליקציה של Bluesky.
כלים מובנים לניהול
כלי ה-pdsadmin המצורף מאפשר לכם לנהל חשבונות, לסובב מפתחות ולטפל במשימות ניהול שרתים ישירות משורת הפקודה.
למה להריץ את Bluesky PDS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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