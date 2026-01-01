Bluesky PDS (שרת נתונים אישי) הוא הרכיב הבסיסי להשתתפות ברשת החברתית Bluesky בתנאים שלך. הוא נבנה על גבי פרוטוקול AT, מאחסן את הגרף החברתי שלך, פוסטים ומדיה, מנהל את הזהות המבוזרת שלך (DID), ומסתנכרן עם רשת Bluesky הרחבה יותר — והכל מבלי להיות תלוי באף חברה או פלטפורמה בודדת.

הפעלת PDS משלך משמעותה שהתוכן ומערכות היחסים עם העוקבים שלך ניתנים להעברה: אם אי פעם תשנה ספקי אחסון, הנתונים שלך עוברים איתך. פריסה זו כוללת אחסון קבוע, כלי הניהול pdsadmin, ושילוב מלא עם שירותי Bluesky relay ו-app view כך שתוכל להשתמש בכל לקוח תואם Bluesky מיד לאחר ההגדרה.