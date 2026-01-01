Gerrit היא מערכת קוד פתוח לסקירת קוד מבוססת ווב, הבנויה על גבי **Git**. כל שינוי מוגש כ-patch set — יחידת סקירה מבוקרת גרסאות — שחברי צוות מעריכים באמצעות הערות מוטבעות, אישורי הצבעה וכללי הגשה הניתנים להגדרה, לפני שניתן למזג אותו. נוצר במקור ב-Google ובשימוש על ידי **Android**, **Chromium** ו-**Qt**, Gerrit מביאה משמעת סקירה מובנית לכל צוות הנדסה.

אירוח עצמי של Gerrit ב-**VPS** משלך מעניק שליטה מלאה על מאגרים, הרשאות גישה וזרימות עבודה של סקירת קוד. עם אתחול "משתמש ראשון הופך למנהל", כללי גישה מפורטים לכל פרויקט ומערכת אקולוגית של תוספים עם למעלה מ-100 הרחבות, היא בנויה עבור צוותים שזקוקים לתיעוד ביקורת ושערי איכות קוד קפדניים מבלי להסתמך על פלטפורמות צד שלישי.