התקינו את Gerrit בלחיצה אחת.
פלטפורמת סקירת קוד ברמה ארגונית, שזוכה לאמון של Android, Chromium ופרויקטי קוד פתוח גדולים ברחבי העולם.
בחרו תוכנית VPS עבור Gerrit
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Gerrit
Gerrit היא מערכת קוד פתוח לסקירת קוד מבוססת ווב, הבנויה על גבי **Git**. כל שינוי מוגש כ-patch set — יחידת סקירה מבוקרת גרסאות — שחברי צוות מעריכים באמצעות הערות מוטבעות, אישורי הצבעה וכללי הגשה הניתנים להגדרה, לפני שניתן למזג אותו. נוצר במקור ב-Google ובשימוש על ידי **Android**, **Chromium** ו-**Qt**, Gerrit מביאה משמעת סקירה מובנית לכל צוות הנדסה.
אירוח עצמי של Gerrit ב-**VPS** משלך מעניק שליטה מלאה על מאגרים, הרשאות גישה וזרימות עבודה של סקירת קוד. עם אתחול "משתמש ראשון הופך למנהל", כללי גישה מפורטים לכל פרויקט ומערכת אקולוגית של תוספים עם למעלה מ-100 הרחבות, היא בנויה עבור צוותים שזקוקים לתיעוד ביקורת ושערי איכות קוד קפדניים מבלי להסתמך על פלטפורמות צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Gerrit
זרימת עבודה לסקירה מבוססת תיקונים
כל שינוי קוד מוגש כסט תיקונים עם גרסאות, המעניק למבקרים תצוגה ברורה של כל איטרציה והיסטוריית הגרסאות המלאה.
הרשאות מפורטות
הגדירו כללי גישה לפי פרויקט, לפי ענף ולפי פעולה ליחידים ולקבוצות, כולל force-push והרשאות שליחה.
הערות קוד מוטבעות
השאירו הערות על שורות קוד ספציפיות והגיבו בתוך השורה, תוך שמירה על דיוני סקירה מקושרים ישירות לקוד שאליו הם מתייחסים.
אינטגרציית CI/CD
הפעילו את Jenkins, Zuul, או כל מערכת CI באופן אוטומטי על ערכות תיקונים חדשות באמצעות webhooks ו-API של Events Stream המובנה.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את Gerrit עם מעל 100 תוספים קהילתיים לאימות LDAP, מדדים, התראות ותהליכי סקירה מותאמים אישית.
ניהול רב-מאגרים
ניהול ובדיקת שינויים על פני מאגרי git מרובים ממופע יחיד, עם בקרת גישה מאוחדת ויומני ביקורת.
למה להריץ את Gerrit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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