עד 69% הנחה עבור Gerrit

התקינו את Gerrit בלחיצה אחת.

פלטפורמת סקירת קוד ברמה ארגונית, שזוכה לאמון של Android, Chromium ופרויקטי קוד פתוח גדולים ברחבי העולם.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
32.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Gerrit בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Gerrit

הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Gerrit

Gerrit היא מערכת קוד פתוח לסקירת קוד מבוססת ווב, הבנויה על גבי **Git**. כל שינוי מוגש כ-patch set — יחידת סקירה מבוקרת גרסאות — שחברי צוות מעריכים באמצעות הערות מוטבעות, אישורי הצבעה וכללי הגשה הניתנים להגדרה, לפני שניתן למזג אותו. נוצר במקור ב-Google ובשימוש על ידי **Android**, **Chromium** ו-**Qt**, Gerrit מביאה משמעת סקירה מובנית לכל צוות הנדסה.

אירוח עצמי של Gerrit ב-**VPS** משלך מעניק שליטה מלאה על מאגרים, הרשאות גישה וזרימות עבודה של סקירת קוד. עם אתחול "משתמש ראשון הופך למנהל", כללי גישה מפורטים לכל פרויקט ומערכת אקולוגית של תוספים עם למעלה מ-100 הרחבות, היא בנויה עבור צוותים שזקוקים לתיעוד ביקורת ושערי איכות קוד קפדניים מבלי להסתמך על פלטפורמות צד שלישי.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Gerrit

זרימת עבודה לסקירה מבוססת תיקונים

כל שינוי קוד מוגש כסט תיקונים עם גרסאות, המעניק למבקרים תצוגה ברורה של כל איטרציה והיסטוריית הגרסאות המלאה.

הרשאות מפורטות

הגדירו כללי גישה לפי פרויקט, לפי ענף ולפי פעולה ליחידים ולקבוצות, כולל force-push והרשאות שליחה.

הערות קוד מוטבעות

השאירו הערות על שורות קוד ספציפיות והגיבו בתוך השורה, תוך שמירה על דיוני סקירה מקושרים ישירות לקוד שאליו הם מתייחסים.

אינטגרציית CI/CD

הפעילו את Jenkins, Zuul, או כל מערכת CI באופן אוטומטי על ערכות תיקונים חדשות באמצעות webhooks ו-API של Events Stream המובנה.

מערכת אקולוגית של חיבורים

הרחיבו את Gerrit עם מעל 100 תוספים קהילתיים לאימות LDAP, מדדים, התראות ותהליכי סקירה מותאמים אישית.

ניהול רב-מאגרים

ניהול ובדיקת שינויים על פני מאגרי git מרובים ממופע יחיד, עם בקרת גישה מאוחדת ויומני ביקורת.

למה להריץ את Gerrit על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

התחילו

גלו אפליקציות נוספות לפריסה

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

הריצו את Visual Studio Code בדפדפן שלכם בכל מקום

בחירה
1Backend

1Backend

פלטפורמה באחסון עצמי לבניית יישומי AI עם מיקרו-שירותים ומיקרו-פרונטאנדים

בחירה
Adminer

Adminer

ממשק מלא לניהול מסדי נתונים, עם תמיכה ביותר מ־11 מערכות שונות

בחירה
צפייה את כל האפליקציות

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.