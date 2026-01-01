Fireshare היא פלטפורמת שיתוף מדיה באירוח עצמי המיועדת לשיתוף קטעי משחק, סרטונים ותמונות באמצעות קישורי שיתוף ייחודיים לכל פריט. העלו את ההקלטות שלכם פעם אחת ושתפו אותן בנפרד עם חברים או באופן ציבורי — לכל קטע יש כתובת URL משלו, עם הגנה אופציונלית באמצעות סיסמה עבור פריטים שתרצו לשמור כחצי-פרטיים.

בניגוד לשירותי וידאו בענן, Fireshare פועלת במלואה על ה-VPS שלכם ללא מגבלות העלאה, ללא סימני מים, וללא צורך בחשבון עבור הצופים. התוכן מאורגן לפי משחק, ניתן לדפדף בו דרך פיד ציבורי או פרטי, וניתן להירשם אליו באמצעות RSS — מה שמעניק לקהל שלכם בית ראוי לתוכן הווידאו שלכם מבלי לשלוח אותם לפלטפורמת צד שלישי.