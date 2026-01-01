התקינו Fireshare בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמה לשיתוף סרטונים ותמונות באירוח עצמי עבור קטעי משחק, עם קישורים ייחודיים הניתנים לשיתוף וגישה מוגנת באמצעות סיסמה.
בחרו תוכנית VPS עבור Fireshare
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מה אפשר לבנות עם Fireshare
Fireshare היא פלטפורמת שיתוף מדיה באירוח עצמי המיועדת לשיתוף קטעי משחק, סרטונים ותמונות באמצעות קישורי שיתוף ייחודיים לכל פריט. העלו את ההקלטות שלכם פעם אחת ושתפו אותן בנפרד עם חברים או באופן ציבורי — לכל קטע יש כתובת URL משלו, עם הגנה אופציונלית באמצעות סיסמה עבור פריטים שתרצו לשמור כחצי-פרטיים.
בניגוד לשירותי וידאו בענן, Fireshare פועלת במלואה על ה-VPS שלכם ללא מגבלות העלאה, ללא סימני מים, וללא צורך בחשבון עבור הצופים. התוכן מאורגן לפי משחק, ניתן לדפדף בו דרך פיד ציבורי או פרטי, וניתן להירשם אליו באמצעות RSS — מה שמעניק לקהל שלכם בית ראוי לתוכן הווידאו שלכם מבלי לשלוח אותם לפלטפורמת צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Fireshare
קישורי שיתוף לקליפים
כל סרטון ותמונה מקבלים כתובת URL ציבורית ייחודית שתוכלו לשתף ישירות — ללא יצירת חשבון כפויה או הפניה מחדש לפלטפורמה עבור הצופים.
שיתוף מוגן בסיסמה
נעלו קליפים בודדים או את כל הפיד שלכם מאחורי סיסמה, כך שאתם שולטים בדיוק מי יכול לצפות בתוכן שלכם.
ארגון מבוסס משחק
תייגו ודפדפו בתוכן לפי שם המשחק, כך שהקליפים שלכם יישארו מאורגנים וכדי להקל על הצופים למצוא קטעי וידאו למשחק ספציפי.
תמיכה ב-RSS Feed
Fireshare מייצרת פידים של RSS כך שעוקבים יוכלו להירשם ולקבל התראות בכל פעם שתפרסמו קליפים או תמונות חדשים.
Video Transcoding מובנה
טרנסקודינג מבוסס CPU מעבד העלאות לפורמטים מותאמים לאינטרנט באופן אוטומטי, כך שקליפים יופעלו בצורה חלקה בכל דפדפן ללא המרה ידנית.
למה להריץ את Fireshare על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
מיקום שרת מומלץ:
בודק...
השקה מקומית. צמיחה גלובלית
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
החזר כספי מובטח עד 30 יום
נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.
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