התקינו את Hermes WebUI בלחיצה אחת.
פריסת Hermes Full-stack המשלבת את סוכן ה-AI של Hermes עם ממשק משתמש (UI) מהיר לצ'אט אינטרנטי באירוח עצמי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hermes WebUI
Hermes WebUI היא אפליקציית רשת קלת משקל בקוד פתוח שמביאה את סוכן ה-AI של Hermes — סוכן שמשתפר בעצמו ופעיל תמיד מבית Nous Research — אל הדפדפן שלך עם כמעט שוויון 1:1 ל-CLI. תבנית זו מאגדת את ה-WebUI יחד עם שער סוכן ה-Hermes במעלה הזרם כך שפריסה בודדת מעניקה לך גם את ממשק הצ'אט בדפדפן וגם את הסוכן הפועל ברציפות שמפעיל אותו.
אירוח עצמי של Hermes WebUI ב-VPS משלך שומר על השיחות שלך, זיכרון הסוכן, הכישורים ומפתחות ה-API של הספקים בתשתית שבשליטתך. אתה בוחר את ספקי המודלים, אתה שומר את הסשנים, ואתה מגיע לסוכן בצורה מאובטחת משולחן העבודה או מהנייד מבלי לשלוח נתונים דרך SaaS של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Hermes WebUI
סוכן ו-WebUI משולבים
מספק את שער ה-Hermes Agent במעלה הזרם ואת ה-WebUI יחד עם נפח מצב משותף, כך שסשנים, מיומנויות וזיכרון ישמרו לאחר הפעלות מחדש ויעשה בהם שימוש חוזר על ידי שני הממשקים.
מקבילות CLI מלאה
כל מה שאתם יכולים לעשות בטרמינל Hermes — צ'אט, כלים, תזמון, זיכרון, מיומנויות — נגיש מאותו ממשק אינטרנט.
פריסת סביבת עבודה עם שלושה פאנלים
הפעלות וניווט משמאל, צ'אט במרכז, ודפדפן קבצים חי של סביבת עבודה מימין עם תצוגות מקדימות מוטבעות.
הזרמה עם כרטיסי כלים
הזרמת אסימונים הנשלחים מהשרת, כרטיסי קריאה לכלי עבודה מוטבעים, דיאגרמות Mermaid, הדגשת תחביר, וטבעת שימוש בהקשר המובנית בכותרת התחתונה של הכלי ליצירה.
PWA מובייל-ראשון
פריסת מובייל רספונסיבית עם מגירת המבורגר ובקרות מגע — התקינו אותה למסך הבית שלכם ונהגו ב-Hermes מהטלפון שלכם.
מודלים בלתי תלויים בספק
חברו מפתחות OpenAI, Anthropic, Google או OpenRouter בזמן הפריסה ועברו בין מודלים מתוך תפריט נפתח דינמי בממשק המשתמש.
למה להריץ את Hermes WebUI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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