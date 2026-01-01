Hermes WebUI היא אפליקציית רשת קלת משקל בקוד פתוח שמביאה את סוכן ה-AI של Hermes — סוכן שמשתפר בעצמו ופעיל תמיד מבית Nous Research — אל הדפדפן שלך עם כמעט שוויון 1:1 ל-CLI. תבנית זו מאגדת את ה-WebUI יחד עם שער סוכן ה-Hermes במעלה הזרם כך שפריסה בודדת מעניקה לך גם את ממשק הצ'אט בדפדפן וגם את הסוכן הפועל ברציפות שמפעיל אותו.

אירוח עצמי של Hermes WebUI ב-VPS משלך שומר על השיחות שלך, זיכרון הסוכן, הכישורים ומפתחות ה-API של הספקים בתשתית שבשליטתך. אתה בוחר את ספקי המודלים, אתה שומר את הסשנים, ואתה מגיע לסוכן בצורה מאובטחת משולחן העבודה או מהנייד מבלי לשלוח נתונים דרך SaaS של צד שלישי.