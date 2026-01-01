Label Studio היא פלטפורמת תיוג הנתונים בקוד פתוח הפופולרית ביותר, עם למעלה מ-27,000 כוכבי GitHub, התומכת באנוטציה על פני כל סוגי הנתונים העיקריים — טקסט, תמונות, אודיו, וידאו, HTML, סדרות זמן ושילובים רב-מודאליים. צוותים משתמשים בה כדי לבנות מערכי נתונים איכותיים לאימון עם תבניות תיוג הניתנות להתאמה אישית, אנוטציה בסיוע למידת מכונה (ML) ומדדי הסכמה בין מתייגים.

אירוח עצמי של Label Studio ב-VPS שלכם שומר על נתוני אימון רגישים — תמונות רפואיות, מסמכים פיננסיים, תוכן עסקי קנייני — לחלוטין בתוך התשתית שלכם, ללא עמלות לפי משתמש או לפי אנוטציה. פריסה זו משלבת את Label Studio עם PostgreSQL 16 לאחסון אמין של פרויקטים ואנוטציות.