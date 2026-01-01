פרוסו את Label Studio בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת תיוג נתונים בקוד פתוח לסימון טקסט, תמונות, אודיו, וידאו ונתוני סדרות זמן עבור מודלים של למידת מכונה.
בחרו תוכנית VPS עבור Label Studio
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Label Studio
Label Studio היא פלטפורמת תיוג הנתונים בקוד פתוח הפופולרית ביותר, עם למעלה מ-27,000 כוכבי GitHub, התומכת באנוטציה על פני כל סוגי הנתונים העיקריים — טקסט, תמונות, אודיו, וידאו, HTML, סדרות זמן ושילובים רב-מודאליים. צוותים משתמשים בה כדי לבנות מערכי נתונים איכותיים לאימון עם תבניות תיוג הניתנות להתאמה אישית, אנוטציה בסיוע למידת מכונה (ML) ומדדי הסכמה בין מתייגים.
אירוח עצמי של Label Studio ב-VPS שלכם שומר על נתוני אימון רגישים — תמונות רפואיות, מסמכים פיננסיים, תוכן עסקי קנייני — לחלוטין בתוך התשתית שלכם, ללא עמלות לפי משתמש או לפי אנוטציה. פריסה זו משלבת את Label Studio עם PostgreSQL 16 לאחסון אמין של פרויקטים ואנוטציות.
פיצ'רים עיקריים של Label Studio
הערה רב-סוגית
תייגו טקסט, תמונות, אודיו, וידאו ונתוני סדרות זמן באמצעות 50+ סוגי תבניות הניתנות להתאמה אישית מפלטפורמה אחת.
תיוג בסיוע ML
חברו בקר עורפי של ML כדי לתייג נתונים מראש באופן אוטומטי, מה שמאפשר למתייגים לסקור ולתקן חיזויים במקום לתייג מאפס.
תהליכי עבודה בלמידה פעילה
יש לתעדף את הדגימות הלא-ודאיות או האינפורמטיביות ביותר לתיוג, כדי למקסם את שיפור המודל לכל שעת תיוג שהושקעה.
שיתוף פעולה צוותי
הקצו משימות למסמנים מרובים ועקבו אחר הסכמה בין המסמנים כדי להבטיח איכות תיוג עקבית.
ייצוא פורמט ML
ייצוא אנוטציות מוגמרות ישירות ל-COCO, VOC, YOLO, ולפורמטים פופולריים אחרים לאימון מודלים מיידי.
למה להריץ את Label Studio על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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