התקינו Password Pusher בהתקנה בלחיצה אחת.
שירות קוד פתוח לשיתוף סיסמאות, קבצים וקישורים באמצעות כתובות URL המשמידות את עצמן, שפג תוקפן לפי מספר צפיות או זמן.
בחרו תוכנית VPS עבור Password Pusher
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Password Pusher
Password Pusher הוא יישום קוד פתוח שמחליף את ההרגל המסוכן של שליחת פרטי התחברות במייל או בהודעות טקסט רגיל. במקום לשלוח את הסוד ישירות, אתם יוצרים כתובת URL חד-פעמית שמעבירה את המטען פעם אחת ואז מוחקת את עצמה בהתבסס על מספר הצפיות, הזמן שחלף, או שניהם. סיסמאות, קבצים, כתובות URL וקודי QR נתמכים כולם, וכל 'פוש' יכול לדרוש ביטוי סיסמה נוסף לפני שהוא נחשף.
אירוח עצמי של Password Pusher ב-VPS שלכם שומר כל סוד בתוך תשתית שאתם שולטים בה — אף ספק SaaS צד שלישי לא קורא, מתעד או שומר את פרטי ההתחברות המשותפים שלכם, ומסלול הביקורת המלא נשאר בשרת שלכם לצד הנתונים.
פיצ'רים עיקריים של Password Pusher
קישורים מתפוגגים
כתובות URL חד-פעמיות פגות תוקף לאחר מספר מוגדר של צפיות או חלון זמן, כך שסודות לא יוכלו להיקרא שוב או לדלוף מתיבות דואר נכנס.
הגנת ביטוי סיסמה
הוסיפו ביטוי סיסמה נפרד בנוסף לקישור, כך שכתובת URL שייורטה לבדה לא תספיק כדי לחשוף את הסוד.
קבצים ו-QR Codes
העבירו סיסמאות, קבצים, כתובות URL וקודי QR דרך אותו תהליך מסירה מבוקר עם מדיניות תפוגה לפי סוג.
רישום ביקורת מלא
מעקב אחר יצירה, שליפה וזהות הצופה עבור כל פוש, עם חשבונות אופציונליים ואימות דו-שלבי עבור לוח הבקרה.
מיתוג מותאם אישית
מותגו את ממשק המשתמש במיתוג לבן עם כותרת, סלוגן, ערכת נושא וכותרת תחתונה משלכם, עבור צוותים פנימיים או לשימוש לקוחות.
JSON API
שלבו שיתוף סיסמאות לסקריפטים, CI pipelines, או לכלי עבודה פנימיים באמצעות ה-JSON API v2 המתועד.
למה להריץ את Password Pusher על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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