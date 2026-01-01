Password Pusher הוא יישום קוד פתוח שמחליף את ההרגל המסוכן של שליחת פרטי התחברות במייל או בהודעות טקסט רגיל. במקום לשלוח את הסוד ישירות, אתם יוצרים כתובת URL חד-פעמית שמעבירה את המטען פעם אחת ואז מוחקת את עצמה בהתבסס על מספר הצפיות, הזמן שחלף, או שניהם. סיסמאות, קבצים, כתובות URL וקודי QR נתמכים כולם, וכל 'פוש' יכול לדרוש ביטוי סיסמה נוסף לפני שהוא נחשף.

אירוח עצמי של Password Pusher ב-VPS שלכם שומר כל סוד בתוך תשתית שאתם שולטים בה — אף ספק SaaS צד שלישי לא קורא, מתעד או שומר את פרטי ההתחברות המשותפים שלכם, ומסלול הביקורת המלא נשאר בשרת שלכם לצד הנתונים.