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מסד נתונים מבוזר SQL שנבנה עבור יישומים מותאמי ענן הדורשים עמידות, עקביות ומדרגיות אופקית.
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מה אפשר לבנות עם CockroachDB
CockroachDB הוא מאגר נתונים מבוזר SQL בקוד פתוח, שתוכנן לשרוד כשלים בחומרה והפסקות אזוריות מבלי להתפשר על עקביות. הוא תומך בפרוטוקול התקשורת של PostgreSQL, כלומר דרייברים וכלים קיימים של PostgreSQL עובדים ללא שינויי קוד, תוך מתן שארדינג אוטומטי, חלוקה גיאוגרפית ושכפול מרובה אזורים מאחורי הקלעים.
פריסת CockroachDB ב-VPS משלכם מעניקה לכם מאגר נתונים SQL ברמת ייצור עם הבטחות ACID, מעבר אוטומטי לגיבוי (failover), ו-DB Console מובנה לניטור תקינות האשכול – ללא העלות או המורכבות של שירותי מאגרי נתונים מנוהלים בענן. הוא אידיאלי עבור יישומים הדורשים אפס זמן השבתה והבטחות טרנזקציות חזקות.
פיצ'רים עיקריים של CockroachDB
תאימות PostgreSQL
CockroachDB מדברת את פרוטוקול התקשורת של PostgreSQL, כך שכל דרייבר, ORM או כלי של PostgreSQL מתחבר ללא שינויי קוד, מה שהופך את ההגירה לפשוטה.
שכפול נתונים אוטומטי
נתונים משוכפלים אוטומטית בין צמתים עם גורמי שכפול הניתנים להגדרה, כך שהאשכול ממשיך לספק קריאות וכתיבות גם במקרה של כשל בצומת.
טרנזקציות ACID מבוזרות
בידוד סריאליזבילי מלא מבטיח שכל טרנזקציה תהיה עקבית בכל הצמתים, ומבטל את הקריאות המלוכלכות וכתיבות הרפאים הנפוצות במערכות בעלות עקביות סופית.
DB Console מובנית
לוח המחוונים האינטרנטי המשולב מספק נראות בזמן אמת לביצועי שאילתות, טופולוגיית אשכול, שימוש באחסון ופקודות פעילות ללא כלי ניטור חיצוניים.
התרחבות אופקית
הוסיפו צמתים כדי להגדיל קיבולת ותפוקה באופן ליניארי; CockroachDB מאזנת נתונים מחדש באופן אוטומטי ללא השבתה או התערבות ידנית.
למה להריץ את CockroachDB על Hostinger
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הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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