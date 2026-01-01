CockroachDB הוא מאגר נתונים מבוזר SQL בקוד פתוח, שתוכנן לשרוד כשלים בחומרה והפסקות אזוריות מבלי להתפשר על עקביות. הוא תומך בפרוטוקול התקשורת של PostgreSQL, כלומר דרייברים וכלים קיימים של PostgreSQL עובדים ללא שינויי קוד, תוך מתן שארדינג אוטומטי, חלוקה גיאוגרפית ושכפול מרובה אזורים מאחורי הקלעים.

פריסת CockroachDB ב-VPS משלכם מעניקה לכם מאגר נתונים SQL ברמת ייצור עם הבטחות ACID, מעבר אוטומטי לגיבוי (failover), ו-DB Console מובנה לניטור תקינות האשכול – ללא העלות או המורכבות של שירותי מאגרי נתונים מנוהלים בענן. הוא אידיאלי עבור יישומים הדורשים אפס זמן השבתה והבטחות טרנזקציות חזקות.