פרוסו Radarr בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל אוטומטי של אוסף סרטים שמנטר השקות, מוריד דרך הלקוח המועדף עליכם ושומר על הספרייה שלכם מסודרת.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Radarr
Radarr הוא מנהל אוסף סרטים אוטומטי ומקיף למשתמשי Usenet ו-BitTorrent. הוא מנטר פידים של RSS עבור מהדורות חדשות התואמות את פרופילי האיכות שלכם, מפעיל הורדות דרך קליינטים כמו qBittorrent או SABnzbd, ומשנה את שמות הקבצים ומארגן את הספרייה שלכם באופן אוטומטי. תמיכה בפורמטים מותאמים אישית מאפשרת לכם למקד קידודים ספציפיים — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — ו-Radarr ישדרג קבצים קיימים כאשר יופיעו מהדורות טובות יותר.
הפעלת Radarr על VPS שומרת עליו פעיל מסביב לשעון עם רוחב פס עקבי, מה שמבטיח שלעולם לא תפספסו חלון שחרור. הוא משתלב ישירות עם Plex, Jellyfin ו-Emby כדי לרענן את ספריית שרת המדיה שלכם ברגע שקובץ חדש נוחת, ומתחבר באופן טבעי עם Sonarr, Lidarr ו-Prowlarr עבור מערכת אקולוגית אוטומטית מלאה של מדיה.
פיצ'רים עיקריים של Radarr
ניטור אוטומטי
ניטור פיד RSS מזהה יציאות סרטים חדשות ברגע שהן מופיעות ומכניס הורדות לתור באופן אוטומטי בהתאם להעדפות האיכות שלכם.
פרופילי איכות
הגדירו רזולוציות מקובלות, מקודדים וגדלי קבצים לכל סרט, כך שרק הגרסאות שאתם באמת רוצים יורדו ויישמרו.
שדרוגים אוטומטיים
Radarr עוקב אחר גרסאות באיכות טובה יותר לאחר ההורדה הראשונית, ומחליף קבצים בשקיפות, ושומר על הספרייה שלך באיכות שיא לאורך זמן.
אינטגרציית שרת מדיה
התראות רענון ספרייה אוטומטיות עבור Plex, Jellyfin ו-Emby משמעותן שסרטים שהורדו לאחרונה מופיעים באפליקציית הסטרימינג שלכם תוך שניות.
רשימת ייבואים
ייבוא רשימות צפייה מ-IMDb, Trakt ו-TMDb כדי להוסיף סרטים לתור המעקב שלכם באופן אוטומטי כשאתם מסמנים כותרות לצפייה.
למה להריץ את Radarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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