עד 69% הנחה עבור Radarr

פרוסו Radarr בהתקנה בלחיצה אחת.

מנהל אוטומטי של אוסף סרטים שמנטר השקות, מוריד דרך הלקוח המועדף עליכם ושומר על הספרייה שלכם מסודרת.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Radarr בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Radarr

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Radarr

Radarr הוא מנהל אוסף סרטים אוטומטי ומקיף למשתמשי Usenet ו-BitTorrent. הוא מנטר פידים של RSS עבור מהדורות חדשות התואמות את פרופילי האיכות שלכם, מפעיל הורדות דרך קליינטים כמו qBittorrent או SABnzbd, ומשנה את שמות הקבצים ומארגן את הספרייה שלכם באופן אוטומטי. תמיכה בפורמטים מותאמים אישית מאפשרת לכם למקד קידודים ספציפיים — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — ו-Radarr ישדרג קבצים קיימים כאשר יופיעו מהדורות טובות יותר.

הפעלת Radarr על VPS שומרת עליו פעיל מסביב לשעון עם רוחב פס עקבי, מה שמבטיח שלעולם לא תפספסו חלון שחרור. הוא משתלב ישירות עם Plex, Jellyfin ו-Emby כדי לרענן את ספריית שרת המדיה שלכם ברגע שקובץ חדש נוחת, ומתחבר באופן טבעי עם Sonarr, Lidarr ו-Prowlarr עבור מערכת אקולוגית אוטומטית מלאה של מדיה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Radarr

ניטור אוטומטי

ניטור פיד RSS מזהה יציאות סרטים חדשות ברגע שהן מופיעות ומכניס הורדות לתור באופן אוטומטי בהתאם להעדפות האיכות שלכם.

פרופילי איכות

הגדירו רזולוציות מקובלות, מקודדים וגדלי קבצים לכל סרט, כך שרק הגרסאות שאתם באמת רוצים יורדו ויישמרו.

שדרוגים אוטומטיים

Radarr עוקב אחר גרסאות באיכות טובה יותר לאחר ההורדה הראשונית, ומחליף קבצים בשקיפות, ושומר על הספרייה שלך באיכות שיא לאורך זמן.

אינטגרציית שרת מדיה

התראות רענון ספרייה אוטומטיות עבור Plex, Jellyfin ו-Emby משמעותן שסרטים שהורדו לאחרונה מופיעים באפליקציית הסטרימינג שלכם תוך שניות.

רשימת ייבואים

ייבוא רשימות צפייה מ-IMDb, Trakt ו-TMDb כדי להוסיף סרטים לתור המעקב שלכם באופן אוטומטי כשאתם מסמנים כותרות לצפייה.

למה להריץ את Radarr על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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