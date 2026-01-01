Radarr הוא מנהל אוסף סרטים אוטומטי ומקיף למשתמשי Usenet ו-BitTorrent. הוא מנטר פידים של RSS עבור מהדורות חדשות התואמות את פרופילי האיכות שלכם, מפעיל הורדות דרך קליינטים כמו qBittorrent או SABnzbd, ומשנה את שמות הקבצים ומארגן את הספרייה שלכם באופן אוטומטי. תמיכה בפורמטים מותאמים אישית מאפשרת לכם למקד קידודים ספציפיים — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — ו-Radarr ישדרג קבצים קיימים כאשר יופיעו מהדורות טובות יותר.

הפעלת Radarr על VPS שומרת עליו פעיל מסביב לשעון עם רוחב פס עקבי, מה שמבטיח שלעולם לא תפספסו חלון שחרור. הוא משתלב ישירות עם Plex, Jellyfin ו-Emby כדי לרענן את ספריית שרת המדיה שלכם ברגע שקובץ חדש נוחת, ומתחבר באופן טבעי עם Sonarr, Lidarr ו-Prowlarr עבור מערכת אקולוגית אוטומטית מלאה של מדיה.