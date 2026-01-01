TaskTrove היא אפליקציית ניהול משימות קלה, באירוח עצמי, המאחסנת את כל הנתונים כקובצי JSON רגילים — ללא צורך במסד נתונים. היא מנתחת קלט בשפה טבעית עבור תאריכים ושעות, תומכת במשימות משנה ללא הגבלה ובתבניות משימות חוזרות, ומארגנת עבודה לפרויקטים עם תוויות מקודדות בצבעים. תצוגות מרובות — רשימה, לוח קנבן ולוח שנה — מאפשרות לכם לעבוד עם משימות בכל פריסה המתאימה לרגע.

בניגוד לאפליקציות ענן לניהול משימות שמסנכרנות נתונים דרך שרתי צד שלישי, TaskTrove פועלת כולה על ה-VPS שלכם ללא מעקב, ללא ניתוח שימוש, וללא תלות ב-API חיצוני. נתוני משימות מאוחסנים כקובצי JSON קריאים שניתן לגבות, להעביר או לבדוק באמצעות כל עורך טקסט.