עד 69% הנחה עבור TaskTrove

פרסו את TaskTrove בהתקנה בלחיצה אחת.

מנהל משימות אישי מנוהל עצמאית עם ניתוח שפה טבעית, משימות חוזרות, ותצוגות קנבן ולוח שנה.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו את TaskTrove בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור TaskTrove

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם TaskTrove

TaskTrove היא אפליקציית ניהול משימות קלה, באירוח עצמי, המאחסנת את כל הנתונים כקובצי JSON רגילים — ללא צורך במסד נתונים. היא מנתחת קלט בשפה טבעית עבור תאריכים ושעות, תומכת במשימות משנה ללא הגבלה ובתבניות משימות חוזרות, ומארגנת עבודה לפרויקטים עם תוויות מקודדות בצבעים. תצוגות מרובות — רשימה, לוח קנבן ולוח שנה — מאפשרות לכם לעבוד עם משימות בכל פריסה המתאימה לרגע.

בניגוד לאפליקציות ענן לניהול משימות שמסנכרנות נתונים דרך שרתי צד שלישי, TaskTrove פועלת כולה על ה-VPS שלכם ללא מעקב, ללא ניתוח שימוש, וללא תלות ב-API חיצוני. נתוני משימות מאוחסנים כקובצי JSON קריאים שניתן לגבות, להעביר או לבדוק באמצעות כל עורך טקסט.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של TaskTrove

ניתוח שפה טבעית

הקלידו "מחר בשעה 14:00" או "בכל יום שישי" כדי להגדיר תאריכי יעד ומועדים חוזרים מבלי לגעת בבורר תאריכים.

קנבן ותצוגות לוח שנה

עברו בין תצוגות רשימה, לוח קנבן ולוח שנה כדי לעבוד עם המשימות שלכם בתצוגה המתאימה ביותר למיקוד הנוכחי שלכם.

דפוסי משימות חוזרים

הגדירו כללי חזרה יומיים, שבועיים, חודשיים, או מותאמים אישית לחלוטין, כך שמשימות שגרתיות יתזמנו את עצמן מחדש באופן אוטומטי ללא הזנה ידנית.

ארגון פרויקט

ארגנו משימות לפרויקטים עם מקטעים, תוויות מקודדות בצבעים, ותתי-משימות ללא הגבלה כדי לשמור על עבודה מורכבת מובנית וקלה לניווט.

אחסון מבוסס קבצים

כל המשימות מאוחסנות כקובצי JSON רגילים — קל לגבות, להעביר למופע אחר, או לקרוא ישירות ללא כלי מסד נתונים.

למה להריץ את TaskTrove על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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