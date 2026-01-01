פרסו את TaskTrove בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל משימות אישי מנוהל עצמאית עם ניתוח שפה טבעית, משימות חוזרות, ותצוגות קנבן ולוח שנה.
בחרו תוכנית VPS עבור TaskTrove
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TaskTrove
TaskTrove היא אפליקציית ניהול משימות קלה, באירוח עצמי, המאחסנת את כל הנתונים כקובצי JSON רגילים — ללא צורך במסד נתונים. היא מנתחת קלט בשפה טבעית עבור תאריכים ושעות, תומכת במשימות משנה ללא הגבלה ובתבניות משימות חוזרות, ומארגנת עבודה לפרויקטים עם תוויות מקודדות בצבעים. תצוגות מרובות — רשימה, לוח קנבן ולוח שנה — מאפשרות לכם לעבוד עם משימות בכל פריסה המתאימה לרגע.
בניגוד לאפליקציות ענן לניהול משימות שמסנכרנות נתונים דרך שרתי צד שלישי, TaskTrove פועלת כולה על ה-VPS שלכם ללא מעקב, ללא ניתוח שימוש, וללא תלות ב-API חיצוני. נתוני משימות מאוחסנים כקובצי JSON קריאים שניתן לגבות, להעביר או לבדוק באמצעות כל עורך טקסט.
פיצ'רים עיקריים של TaskTrove
ניתוח שפה טבעית
הקלידו "מחר בשעה 14:00" או "בכל יום שישי" כדי להגדיר תאריכי יעד ומועדים חוזרים מבלי לגעת בבורר תאריכים.
קנבן ותצוגות לוח שנה
עברו בין תצוגות רשימה, לוח קנבן ולוח שנה כדי לעבוד עם המשימות שלכם בתצוגה המתאימה ביותר למיקוד הנוכחי שלכם.
דפוסי משימות חוזרים
הגדירו כללי חזרה יומיים, שבועיים, חודשיים, או מותאמים אישית לחלוטין, כך שמשימות שגרתיות יתזמנו את עצמן מחדש באופן אוטומטי ללא הזנה ידנית.
ארגון פרויקט
ארגנו משימות לפרויקטים עם מקטעים, תוויות מקודדות בצבעים, ותתי-משימות ללא הגבלה כדי לשמור על עבודה מורכבת מובנית וקלה לניווט.
אחסון מבוסס קבצים
כל המשימות מאוחסנות כקובצי JSON רגילים — קל לגבות, להעביר למופע אחר, או לקרוא ישירות ללא כלי מסד נתונים.
למה להריץ את TaskTrove על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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