פרוסו Listmonk בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל ניוזלטר ורשימות תפוצה באחסון עצמי בעל ביצועים גבוהים, שנבנה עבור מיליוני מנויים.
בחרו תוכנית VPS עבור Listmonk
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Listmonk
Listmonk היא פלטפורמת ניוזלטר ורשימות תפוצה מהירה, בקוד פתוח, שנבנתה עם Go ליעילות מירבית. היא מטפלת במיליוני מנויים עם שימוש מינימלי במשאבים, תומכת בפילוח מתקדם, התאמה אישית וניתוח קמפיינים, ועובדת עם כל ספק SMTP. ממשק הניהול הנקי הופך את ניהול הרשימות ושליחת הקמפיינים לפשוט, ללא העומס של כלי שיווק ארגוניים.
אירוח עצמי של Listmonk מבטל עמלות SaaS לפי אימייל או לפי מנוי, שומר את נתוני המנויים שלכם במלואם על התשתית שלכם, ומאפשר לכם להגדיר שיעורי שליחה וספקי SMTP בדיוק כפי שזרימת העבודה שלכם דורשת — ללא מגבלות פלטפורמה או נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של Listmonk
פילוח מנויים
צרו קמפיינים ממוקדים על ידי פילוח מנויים באמצעות מאפיינים מותאמים אישית ורשימות דינמיות מבוססות שאילתות.
ניתוח קמפיינים
עקבו אחר שיעורי פתיחה, קליקים, החזרות וביטולי הרשמה עם דיווח מפורט לכל קמפיין.
מספר ספקי SMTP
חברו כל ספק SMTP עם מעבר כשל והגבלת קצב לכל ספק כדי למקסם את יכולת המסירה.
מערכת תבניות
בנו תבניות אימייל ב-HTML ובטקסט רגיל עם החלפת משתנים לקמפיינים מותאמים אישית.
REST API
נהלו מנויים, רשימות וקמפיינים באופן פרוגרמטי באמצעות REST API מקיף.
פרטיות וכלי GDPR
כלים מובנים לניהול ביטול הרשמה, טיפול בהחזרות וייצוא נתונים לצורך עמידה בתקנות.
למה להריץ את Listmonk על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.