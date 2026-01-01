Listmonk היא פלטפורמת ניוזלטר ורשימות תפוצה מהירה, בקוד פתוח, שנבנתה עם Go ליעילות מירבית. היא מטפלת במיליוני מנויים עם שימוש מינימלי במשאבים, תומכת בפילוח מתקדם, התאמה אישית וניתוח קמפיינים, ועובדת עם כל ספק SMTP. ממשק הניהול הנקי הופך את ניהול הרשימות ושליחת הקמפיינים לפשוט, ללא העומס של כלי שיווק ארגוניים.

אירוח עצמי של Listmonk מבטל עמלות SaaS לפי אימייל או לפי מנוי, שומר את נתוני המנויים שלכם במלואם על התשתית שלכם, ומאפשר לכם להגדיר שיעורי שליחה וספקי SMTP בדיוק כפי שזרימת העבודה שלכם דורשת — ללא מגבלות פלטפורמה או נעילת ספק.