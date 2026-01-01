התקינו Weaviate בלחיצה אחת.
מסד נתונים וקטורי בקוד פתוח ליישומי AI עם חיפוש סמנטי, חיפוש היברידי, ואינטגרציות LLM.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Weaviate
Weaviate הוא מסד נתונים וקטורי בקוד פתוח, שתוכנן עבור יישומי AI. הוא מאחסן אובייקטי נתונים יחד עם הטמעות הווקטור שלהם, מה שמאפשר חיפוש דמיון סמנטי מהיר שחורג מהתאמת מילות מפתח כדי למצוא תוכן קשור רעיונית. הוא תומך בחיפוש היברידי המשלב גישות וקטוריות ומילות מפתח לדיוק אחזור מיטבי.
אירוח עצמי של Weaviate על VPS מעניק ליישומי AI מאגר וקטורים ייעודי ללא עמלות לפי שאילתה ובשליטה מלאה על מיקום הנתונים. הוא משתלב עם ספקי LLM מובילים כולל OpenAI, Cohere, ו-Hugging Face, ומתחבר ישירות ל-LangChain ול-LlamaIndex לבניית צינורות RAG ותכונות חיפוש סמנטי.
פיצ'רים עיקריים של Weaviate
חיפוש וקטורי סמנטי
מצאו תוכן דומה רעיונית באמצעות הטמעות וקטוריות במקום התאמת מילות מפתח מדויקת לתוצאות אחזור חכמות יותר.
חיפוש היברידי
שלבו דמיון וקטורי וחיפוש מילות מפתח BM25 עם שקלול הניתן להגדרה לקבלת המיטב משתי גישות השליפה.
אינטגרציות LLM
מודולים מובנים מחברים את Weaviate ל-OpenAI, ל-Cohere ול-Hugging Face ליצירת הטמעות אוטומטית ושאילתות גנרטיביות.
GraphQL ו-REST API
שאילתה וניהול נתונים באמצעות GraphQL API או נקודות קצה REST עם ספריות לקוח עבור Python, JavaScript, Go, ו-Java.
תמיכה רב-מודאלית
לאחסן ולחפש על פני אובייקטי טקסט, תמונות, אודיו ווידאו, באמצעות מודול הוקטוריזציה המתאים עבור כל סוג נתונים.
למה להריץ את Weaviate על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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