Weaviate הוא מסד נתונים וקטורי בקוד פתוח, שתוכנן עבור יישומי AI. הוא מאחסן אובייקטי נתונים יחד עם הטמעות הווקטור שלהם, מה שמאפשר חיפוש דמיון סמנטי מהיר שחורג מהתאמת מילות מפתח כדי למצוא תוכן קשור רעיונית. הוא תומך בחיפוש היברידי המשלב גישות וקטוריות ומילות מפתח לדיוק אחזור מיטבי.

אירוח עצמי של Weaviate על VPS מעניק ליישומי AI מאגר וקטורים ייעודי ללא עמלות לפי שאילתה ובשליטה מלאה על מיקום הנתונים. הוא משתלב עם ספקי LLM מובילים כולל OpenAI, Cohere, ו-Hugging Face, ומתחבר ישירות ל-LangChain ול-LlamaIndex לבניית צינורות RAG ותכונות חיפוש סמנטי.