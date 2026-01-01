Homer הוא דאשבורד קל משקל, בקוד פתוח, שהופך את אוסף השירותים באירוח עצמי שלכם לדף בית נקי ומאורגן. מוגדר כולו באמצעות קובץ YAML יחיד, הוא אינו דורש מסד נתונים או בקאנד — רק קומץ שורות כדי לבנות פורטל מלוטש לכל יישום בשרת שלכם. שינויים בקובץ התצורה נכנסים לתוקף מיד עם רענון הדף, כך שתחזוקת הדאשבורד שלכם היא ללא מאמץ.

אירוח עצמי של Homer ב-VPS שלכם אומר שהדאשבורד שלכם נשאר פרטי, נטען באופן מיידי מקבצים סטטיים, וניתן להתאמה אישית ללא הגבלה. עם תמיכה ב-PWA, הוא מותקן במכשירים ניידים כמו אפליקציה מקורית, ומעניק לכם ולצוות שלכם גישה מהירה לכל השירותים שלכם מכל מקום.