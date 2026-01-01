התקינו את Homer בלחיצה אחת.
לוח מחוונים סטטי פשוט במיוחד לארגון כל שירותי האירוח העצמי שלכם לדף בית יפהפה אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Homer
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Homer
Homer הוא דאשבורד קל משקל, בקוד פתוח, שהופך את אוסף השירותים באירוח עצמי שלכם לדף בית נקי ומאורגן. מוגדר כולו באמצעות קובץ YAML יחיד, הוא אינו דורש מסד נתונים או בקאנד — רק קומץ שורות כדי לבנות פורטל מלוטש לכל יישום בשרת שלכם. שינויים בקובץ התצורה נכנסים לתוקף מיד עם רענון הדף, כך שתחזוקת הדאשבורד שלכם היא ללא מאמץ.
אירוח עצמי של Homer ב-VPS שלכם אומר שהדאשבורד שלכם נשאר פרטי, נטען באופן מיידי מקבצים סטטיים, וניתן להתאמה אישית ללא הגבלה. עם תמיכה ב-PWA, הוא מותקן במכשירים ניידים כמו אפליקציה מקורית, ומעניק לכם ולצוות שלכם גישה מהירה לכל השירותים שלכם מכל מקום.
פיצ'רים עיקריים של Homer
YAML תצורה
הגדירו את כל לוח הבקרה שלכם בקובץ config.yml יחיד — ללא מסד נתונים, ללא Backend, וללא הפעלות מחדש כדי לראות שינויים.
כרטיסי שירות חכמים
הציגו מחווני סטטוס חיים עבור השירותים שלכם, המציגים אם הם נגישים ישירות מלוח הבקרה במבט מהיר.
חיפוש משוער
ניתן למצוא במהירות כל שירות או קישור בעזרת חיפוש משוער מובנה וקיצורי מקלדת לניווט מהיר מונחה מקלדת.
תמיכה ב-PWA
התקינו Homer כאפליקציית רשת מתקדמת בכל מכשיר לגישה מיידית וללא צורך בסימניות לשירותים המתארחים אצלכם.
התאמה אישית של ערכת נושא
בחרו מבין ערכות נושא קהילתיות כמו Catppuccin ו-Dracula, או כתבו התאמות CSS משלכם כדי להתאים לכל סגנון.
למה להריץ את Homer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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