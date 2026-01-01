התקינו Trek בהתקנה בלחיצה אחת.
מתכנן טיולים שיתופי בזמן אמת עם אירוח עצמי, הכולל מפות אינטראקטיביות, תקציבים, רשימות אריזה, יומנים ומסייע AI.
בחרו תוכנית VPS עבור Trek
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Trek
Trek היא פלטפורמה בקוד פתוח ובאירוח עצמי לתכנון טיולים, המשלבת שיתוף פעולה בזמן אמת עם כל מה שצריך לארגון טיול בממשק אחד. מתכנני יום בשיטת גרירה ושחרור, מפות אינטראקטיביות עם סמני תמונות, תחזיות מזג אוויר, תקציבים מרובי מטבעות, רשימות אריזה ויומן מסע בסגנון מגזין – כל אלה יושבים לצד הזמנות, אחסון מסמכים וייצוא PDF.
בניגוד לאפליקציות תכנון מסחריות שנועלות את מסלולי הטיול והתמונות שלכם מאחורי שכבות מנוי, Trek פועלת כולה על תשתית שאתם שולטים בה. סנכרון WebSocket בזמן אמת שומר על תיאום בין חברים ובני משפחה ככל שהתוכניות מתפתחות, כניסה יחידה (Single Sign-On) אופציונלית של OIDC משתלבת עם ספקי זהויות קיימים, ושרת MCP מובנה מאפשר למסייעי AI לעזור בתכנון, אריזה ותקצוב מבלי לשלוח נתונים רגישים לצדדים שלישיים.
פיצ'רים עיקריים של Trek
שיתוף פעולה בזמן אמת
סנכרון WebSocket מעביר כל עריכת מסלול, הערה ושינוי תקציב לכל מטייל מחובר באופן מיידי, כך שמתכננים משותפים תמיד רואים את אותה תוכנית.
מפות טיול אינטראקטיביות
מפות Leaflet או Mapbox GL עם מבנים תלת-ממדיים, שטח, הדמיית מסלול, סמני תמונות וקיבוץ הופכות מסלולים שטוחים לתוכנית ויזואלית.
תקציבים ורשימות אריזה
מעקב אחר הוצאות מבוססות קטגוריות עם פיצולים לפי אדם ולפי יום, תמיכה בריבוי מטבעות, תבניות לרשימת אריזה, ומעקב אופציונלי אחר משקל תיקים.
יומן מסע ו-אטלס
תעדו טיולים ביומן בסגנון מגזין עם תמונות ומצבי רוח, ודמיינו מדינות שביקרתם בהן, רצפים וסטטיסטיקות על מפת עולם.
SSO ו-2FA
חברו כל ספק OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — והגנו על חשבונות באמצעות אימות דו-שלבי מבוסס TOTP וקודי גיבוי.
AI באמצעות שרת **MCP**
שרת MCP מאומת OAuth 2.1 עם למעלה מ-150 כלים מאפשר למסייעי AI ליצור טיולים, לבנות רשימות אריזה ולנהל תקציבים עם הרשאות מוגבלות.
למה להריץ את Trek על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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