Trek היא פלטפורמה בקוד פתוח ובאירוח עצמי לתכנון טיולים, המשלבת שיתוף פעולה בזמן אמת עם כל מה שצריך לארגון טיול בממשק אחד. מתכנני יום בשיטת גרירה ושחרור, מפות אינטראקטיביות עם סמני תמונות, תחזיות מזג אוויר, תקציבים מרובי מטבעות, רשימות אריזה ויומן מסע בסגנון מגזין – כל אלה יושבים לצד הזמנות, אחסון מסמכים וייצוא PDF.

בניגוד לאפליקציות תכנון מסחריות שנועלות את מסלולי הטיול והתמונות שלכם מאחורי שכבות מנוי, Trek פועלת כולה על תשתית שאתם שולטים בה. סנכרון WebSocket בזמן אמת שומר על תיאום בין חברים ובני משפחה ככל שהתוכניות מתפתחות, כניסה יחידה (Single Sign-On) אופציונלית של OIDC משתלבת עם ספקי זהויות קיימים, ושרת MCP מובנה מאפשר למסייעי AI לעזור בתכנון, אריזה ותקצוב מבלי לשלוח נתונים רגישים לצדדים שלישיים.