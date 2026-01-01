Zen היא אפליקציית רישום הערות מינימליסטית באירוח עצמי, הבנויה כקובץ בינארי קל משקל יחיד של Go, המשתמשת בכ-20MB זיכרון בלבד. הערות נשמרות כ-markdown ב-SQLite עם חיפוש טקסט מלא BM25, ארגון מבוסס תגיות, הדגשת תחביר של בלוקי קוד וקיצורי מקלדת לניווט מהיר.

אירוח עצמי של Zen על VPS שומר את כל ההערות פרטיות בתשתית שלכם, ללא עמלות סנכרון בענן או גישה של צד שלישי. תמיכת PWA לא מקוון משמעותה שההערות נגישות גם ללא חיבור לאינטרנט, וטביעת הרגל המינימלית של המשאבים מאפשרת ל-Zen לרוץ בנוחות לצד שירותים אחרים על VPS קטן.