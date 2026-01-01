פרוסו את Zen בלחיצה אחת.
אפליקציית רישום הערות מינימליסטית באירוח עצמי, עם תמיכה ב-Markdown, חיפוש טקסט מלא BM25, וגישת PWA לא מקוונת.
בחרו תוכנית VPS עבור Zen
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Zen
Zen היא אפליקציית רישום הערות מינימליסטית באירוח עצמי, הבנויה כקובץ בינארי קל משקל יחיד של Go, המשתמשת בכ-20MB זיכרון בלבד. הערות נשמרות כ-markdown ב-SQLite עם חיפוש טקסט מלא BM25, ארגון מבוסס תגיות, הדגשת תחביר של בלוקי קוד וקיצורי מקלדת לניווט מהיר.
אירוח עצמי של Zen על VPS שומר את כל ההערות פרטיות בתשתית שלכם, ללא עמלות סנכרון בענן או גישה של צד שלישי. תמיכת PWA לא מקוון משמעותה שההערות נגישות גם ללא חיבור לאינטרנט, וטביעת הרגל המינימלית של המשאבים מאפשרת ל-Zen לרוץ בנוחות לצד שירותים אחרים על VPS קטן.
פיצ'רים עיקריים של Zen
הערות Markdown
כתבו הערות ב-Markdown סטנדרטי עם תמיכה בבלוקי קוד, קיצורי דרך לעיצוב ומצב תצוגה מקדימה נקי.
BM25 חיפוש טקסט מלא
מצאו הערות מיידית באמצעות חיפוש טקסט מלא מדורג BM25 שמחזיר את התוצאות הרלוונטיות ביותר ראשונות.
ארגון תגים
ארגנו הערות באמצעות תגיות לקטגוריזציה גמישה ללא היררכיות תיקיות נוקשות.
PWA לא מקוון
התקינו את Zen כאפליקציית רשת מתקדמת לגישה לא מקוונת לפתקים שלכם ללא חיבור לאינטרנט.
שימוש במשאבים מינימלי
נבנה כבינארי Go יחיד המשתמש בכ-20MB RAM, Zen פועלת ביעילות אפילו ב-VPS הקטן ביותר לצד שירותים אחרים.
למה להריץ את Zen על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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