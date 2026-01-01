התקנת LimeSurvey בלחיצה אחת.
פלטפורמת סקרים מקוונת מקצועית ליצירת שאלונים ואיסוף נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור LimeSurvey
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LimeSurvey
LimeSurvey היא פלטפורמת סקרים מובילה בקוד פתוח, המאפשרת לחוקרים, לעסקים ולמוסדות ליצור שאלונים מקוונים מקצועיים. היא תומכת ב-80+ שפות, לוגיקת הסתעפות מתקדמת, ניהול משתתפים ואפשרויות ייצוא נתונים מקיפות, כולל פורמטים של SPSS ו-Excel.
עם סוגי השאלות הנרחבים שלה, עיצוב מותאם אישית וארכיטקטורת תוספים, LimeSurvey מספקת יכולות סקר ברמה ארגונית ללא דמי מנוי. תבנית זו כוללת MariaDB לאחסון נתונים אמין, Redis לניהול סשנים מהיר וניתוב Traefik HTTPS להגשת סקרים מאובטחת.
פיצ'רים עיקריים של LimeSurvey
סוגי שאלות מתקדמים
בחרו מתוך 28+ סוגי שאלות, כולל מטריצה, דירוג, העלאת קבצים, ושאלות מבוססות משוואות, לכל תרחיש סקר.
לוגיקה מסתעפת
צרו סקרים דינמיים שמציגים או מסתירים שאלות בהתבסס על תשובות קודמות באמצעות מנהל ביטויים עוצמתי.
סקרים רב-לשוניים
בנו סקרים ב-80+ שפות עם תמיכה אוטומטית בטקסט מימין לשמאל לאיסוף נתונים גלובלי באמת.
ייצוא נתונים וניתוח
ייצוא תוצאות לפורמטים SPSS, R, Excel ו-CSV עם כלי סטטיסטיקה, גרפים וטבלאות צולבות מובנים.
ניהול משתתפים
עקבו אחר משיבים עם גישה מבוססת אסימונים, שלחו תזכורות ושלטו במכסות לניהול סקרים מדויק.
למה להריץ את LimeSurvey על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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