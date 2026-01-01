התקינו OpenObserve בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניטור מאוחדת ללוגים, מדדים, עקבות ולוחות מחוונים — חלופה חסכונית באירוח עצמי ל-Datadog ו-Splunk.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenObserve
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenObserve
OpenObserve (O2) היא פלטפורמת ניטור ענן-נייטיב הבנויה ב-Rust, המאחדת ניהול לוגים, ניטור מדדים, מעקב מבוזר וניטור משתמשים בזמן אמת בפריסה קלה ויחידה. באמצעות שימוש באחסון עמודתי Parquet עם תמיכה מובנית ב-S3, היא מספקת עלויות אחסון הנמוכות עד פי 140 מ-Elasticsearch, תוך מתן ביצועי שאילתות דומים או טובים יותר.
בניגוד למערכי ניטור מרובי רכיבים הדורשים כלים נפרדים ללוגים, מדדים ומעקבים, OpenObserve נשלחת כקובץ בינארי יחיד עם מסד נתונים מוטמע. אירוח עצמי על VPS מעניק לצוותי הנדסה ותפעול שליטה מלאה על נתוני הטלמטריה שלהם — ללא רישוי לפי מושב, ללא עמלות יציאת נתונים, וללא גישת צד שלישי למדדי תשתית רגישים, לוגי שגיאות או נתוני סשן משתמשים.
פיצ'רים עיקריים של OpenObserve
Observability מאוחדת
יומנים, מדדים, מעקבים מבוזרים וניטור משתמשים אמיתיים – הכל בפלטפורמה אחת. אין צורך לאחד כלים נפרדים או לתחזק אינטגרציות מרובות.
אחסון Parquet
פורמט Parquet עמודי עם אחסון S3 מקורי מפחית את עלויות אחסון הנתונים בעד פי 140 בהשוואה ל-Elasticsearch, מה שהופך ניטור בקנה מידה של פטה-בייט לכדאי מבחינה כלכלית.
OpenTelemetry מובנה
קולט נתונים באמצעות תקן OpenTelemetry, ללא סוכנים ספציפיים של ספקים או ערכות SDK קנייניות נדרשות עבור יומנים, מדדים או עקבות.
שאילתות SQL ו-PromQL
יומני שאילתות ומעקבים עם SQL ומדדים עם PromQL — שפות מוכרות שמבטלות את הצורך ללמוד תחביר שאילתות קנייני.
לוחות מחוונים מובנים
תבניות לוח מחוונים מובנות מראש ובונה לוח מחוונים ויזואלי מספקים נראות מיידית לתשתית, ביצועי יישומים ושיעורי שגיאות.
למה להריץ את OpenObserve על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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