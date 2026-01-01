OpenObserve (O2) היא פלטפורמת ניטור ענן-נייטיב הבנויה ב-Rust, המאחדת ניהול לוגים, ניטור מדדים, מעקב מבוזר וניטור משתמשים בזמן אמת בפריסה קלה ויחידה. באמצעות שימוש באחסון עמודתי Parquet עם תמיכה מובנית ב-S3, היא מספקת עלויות אחסון הנמוכות עד פי 140 מ-Elasticsearch, תוך מתן ביצועי שאילתות דומים או טובים יותר.

בניגוד למערכי ניטור מרובי רכיבים הדורשים כלים נפרדים ללוגים, מדדים ומעקבים, OpenObserve נשלחת כקובץ בינארי יחיד עם מסד נתונים מוטמע. אירוח עצמי על VPS מעניק לצוותי הנדסה ותפעול שליטה מלאה על נתוני הטלמטריה שלהם — ללא רישוי לפי מושב, ללא עמלות יציאת נתונים, וללא גישת צד שלישי למדדי תשתית רגישים, לוגי שגיאות או נתוני סשן משתמשים.