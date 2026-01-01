התקינו את Plane בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול פרויקטים בקוד פתוח למעקב אחר משימות, מחזורי ספרינט ומפות דרכים למוצרים — אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Jira ו-Linear.
בחרו תוכנית VPS עבור Plane
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Plane
Plane היא פלטפורמת ניהול פרויקטים עוצמתית בקוד פתוח המשמשת כחלופה מודרנית ל-Jira, Linear, Monday.com, ו-ClickUp. צוותים עוקבים אחר בעיות, מנהלים מחזורי ספרינט עם גרפי שריפה, מתכננים מפות דרכים למוצרים, ומשתפים פעולה בזמן אמת — הכל ללא תמחור לפי משתמש או נתונים שעוזבים את התשתית שלכם.
הפריסה באירוח עצמי כוללת PostgreSQL, מטמון Valkey, תור הודעות RabbitMQ, ואחסון אובייקטים MinIO עבור הגדרה עצמאית לחלוטין. בניגוד לכלי פרויקטים של SaaS שמחייבים לפי מושב, הפעלת Plane על ה-VPS שלכם מספקת משתמשים ופרויקטים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה עם בעלות מלאה על הנתונים.
פיצ'רים עיקריים של Plane
מעקב בעיות
יצירה וניהול פריטי עבודה עם טקסט עשיר, קבצים מצורפים, תתי-נושאים והפניות בין פרויקטים בתצוגה מרכזית אחת.
מחזורי ספרינט
הפעילו ספרינטים אג'יליים עם גרפי התקדמות ומעקב אחר מומנטום הצוות כדי לשמור על קצב הפיתוח בלוח הזמנים.
מפות דרכים למוצרים
תכננו ותקשרו את כיוון המוצר באמצעות מפות דרכים ויזואליות שמתחברות ישירות לנושאים ולמודולים המגשימים כל אבן דרך.
שיתוף פעולה בזמן אמת
עדכונים חיים מבטיחים שכל חברי הצוות רואים את סטטוס הבעיה העדכני ביותר, תגובות ומשימות ללא רענונים ידניים.
תצוגות הניתנות להתאמה אישית
צרו תצוגות לוח, רשימה ויומן מסוננות שניתן לשמור ולשתף ברחבי הצוות לנראות עקבית של הפרויקט.
מודולים וניתוח נתונים
קַבְּצוּ בעיות קשורות למודולים עבור פרויקטים מורכבים, ולאחר מכן עקבו אחר ההתקדמות באמצעות ניתוחים מובנים והדמיות מגמות.
למה להריץ את Plane על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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