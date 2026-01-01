Plane היא פלטפורמת ניהול פרויקטים עוצמתית בקוד פתוח המשמשת כחלופה מודרנית ל-Jira, Linear, Monday.com, ו-ClickUp. צוותים עוקבים אחר בעיות, מנהלים מחזורי ספרינט עם גרפי שריפה, מתכננים מפות דרכים למוצרים, ומשתפים פעולה בזמן אמת — הכל ללא תמחור לפי משתמש או נתונים שעוזבים את התשתית שלכם.

הפריסה באירוח עצמי כוללת PostgreSQL, מטמון Valkey, תור הודעות RabbitMQ, ואחסון אובייקטים MinIO עבור הגדרה עצמאית לחלוטין. בניגוד לכלי פרויקטים של SaaS שמחייבים לפי מושב, הפעלת Plane על ה-VPS שלכם מספקת משתמשים ופרויקטים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה עם בעלות מלאה על הנתונים.