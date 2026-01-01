פרוסו Maloja בהתקנה בלחיצה אחת.
מאגר נתוני סקרובל מוזיקה באירוח עצמי, שהופך את היסטוריית ההאזנה שלכם לתרשימים אישיים, נתונים סטטיסטיים ופרופילים בסגנון Last.fm.
בחרו תוכנית VPS עבור Maloja
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Maloja
Maloja הוא סקרובלר מוזיקה בקוד פתוח ובהתקנה עצמית — חשבו על Last.fm אישי — שמתעד כל רצועה שאתם מנגנים והופך את ההיסטוריה לתרשימים, דירוגי אמנים מובילים, גרפי דופק זמן וסיכומים שנתיים. הוא מקבל סקרובלים מלקוחות שכבר תומכים ב-API של Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, סקרובלרים מרובים, ואינטגרציות API ישירות מנגנים כמו Plex, Jellyfin ו-Navidrome.
אירוח עצמי של Maloja ב-VPS שלכם שומר תיעוד פרטי וקבוע של נתוני ההאזנה שלכם, במקום להשאיר אותם בפלטפורמת צד שלישי שעלולה להיסגר, לשנות תמחור או לשנות את אופן חשיפת הנתונים. בשילוב עם העשרת מטא-דאטה מ-Last.fm, Spotify, MusicBrainz ו-TheAudioDB, אתם מקבלים לוח מחוונים אישי עשיר למוזיקה ששורד תחלופת ספקים.
פיצ'רים עיקריים של Maloja
תרשימי האזנה אישיים
גלו אמנים מובילים, אלבומים ורצועות על פני טווחי זמן הניתנים להגדרה, עם דירוגים, קווי מגמה והשוואות לפי תקופה.
API תואם ל-Last.fm
קבלו סקרובּלים מכל לקוח שתומך ב-API של Last.fm — טלפונים, נגני מחשב, סקריפטים — בלי לכתוב מתאמים מותאמים אישית.
אינטגרציות נגן
קבלו סקרובּלים ישירות מ-Plex, Jellyfin, Navidrome, סקרובּלרים מרובי-מקורות, mpdscribble וגשרים אחרים שנבנו על ידי הקהילה.
גרפי זמן דמויי דופק
דמיינו באיזו תדירות אתם מאזינים לאמנים, אלבומים או שירים ספציפיים לאורך שבועות, חודשים ושנים כדי לזהות גילויים מחדש וצריכה מוגברת.
העשרת מטא נתונים
משכו תמונות אמן ועטיפות אלבומים מ-Last.fm, Spotify, MusicBrainz, ו-TheAudioDB כדי שהדאשבורד שלכם ייראה מלוטש ישר מהקופסה.
סקרובלינג פרוקסי של Last.fm
ניתן להעביר באופן אופציונלי סקרובּלים נכנסים ל-Last.fm, כך שהפרופיל הציבורי הקיים שלכם ימשיך להתעדכן, בזמן שאתם גם בונים ארכיון פרטי.
למה להריץ את Maloja על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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