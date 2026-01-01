Maloja הוא סקרובלר מוזיקה בקוד פתוח ובהתקנה עצמית — חשבו על Last.fm אישי — שמתעד כל רצועה שאתם מנגנים והופך את ההיסטוריה לתרשימים, דירוגי אמנים מובילים, גרפי דופק זמן וסיכומים שנתיים. הוא מקבל סקרובלים מלקוחות שכבר תומכים ב-API של Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, סקרובלרים מרובים, ואינטגרציות API ישירות מנגנים כמו Plex, Jellyfin ו-Navidrome.

אירוח עצמי של Maloja ב-VPS שלכם שומר תיעוד פרטי וקבוע של נתוני ההאזנה שלכם, במקום להשאיר אותם בפלטפורמת צד שלישי שעלולה להיסגר, לשנות תמחור או לשנות את אופן חשיפת הנתונים. בשילוב עם העשרת מטא-דאטה מ-Last.fm, Spotify, MusicBrainz ו-TheAudioDB, אתם מקבלים לוח מחוונים אישי עשיר למוזיקה ששורד תחלופת ספקים.