OpnForm היא אלטרנטיבה בקוד פתוח ל-Typeform ול-Google Forms, שנבנתה עבור צוותים שרוצים שליטה מלאה על נתוני הטפסים שלהם ועל תהליך הגשת הנתונים.

היא מספקת עורך טפסים בשיטת גרירה ושחרור עם לוגיקה מותנית, טפסים מרובי עמודים, העלאות קבצים, ומגוון רחב של סוגי שדות – הכל ללא עמלות לפי תגובה או נתונים שעוזבים את התשתית שלכם.

אירוח עצמי של OpnForm מעניק לכם תגובות ללא הגבלה, מיתוג מותאם אישית, ואת היכולת לחבר הגשות טפסים ישירות למסדי הנתונים, ל-webhooks ולערוצי ההתראות שלכם. אתם קובעים את מדיניות שמירת הנתונים ושולטים במי שיש לו גישה לנתוני ההגשה, מה שהופך אותה למתאימה לתעשיות מפוקחות ולצוותים מודעים לפרטיות.