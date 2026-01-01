התקינו את OpnForm בלחיצה אחת.
בונה טפסים בקוד פתוח ליצירת טפסים יפים, ניתנים להטמעה, עם לוגיקה, התראות וניתוחים.
בחרו תוכנית VPS עבור OpnForm
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpnForm
OpnForm היא אלטרנטיבה בקוד פתוח ל-Typeform ול-Google Forms, שנבנתה עבור צוותים שרוצים שליטה מלאה על נתוני הטפסים שלהם ועל תהליך הגשת הנתונים.
היא מספקת עורך טפסים בשיטת גרירה ושחרור עם לוגיקה מותנית, טפסים מרובי עמודים, העלאות קבצים, ומגוון רחב של סוגי שדות – הכל ללא עמלות לפי תגובה או נתונים שעוזבים את התשתית שלכם.
אירוח עצמי של OpnForm מעניק לכם תגובות ללא הגבלה, מיתוג מותאם אישית, ואת היכולת לחבר הגשות טפסים ישירות למסדי הנתונים, ל-webhooks ולערוצי ההתראות שלכם. אתם קובעים את מדיניות שמירת הנתונים ושולטים במי שיש לו גישה לנתוני ההגשה, מה שהופך אותה למתאימה לתעשיות מפוקחות ולצוותים מודעים לפרטיות.
פיצ'רים עיקריים של OpnForm
בונה בגרירה-ושחרור
בנו טפסים באופן ויזואלי עם למעלה מ-20 סוגי שדות, כולל העלאות קבצים, חתימות, סקאלות דירוג ורשתות מטריצה.
לוגיקה מותנית
הצג או הסתר שדות בהתבסס על תשובות קודמות כדי להנחות את המשיבים רק דרך שאלות רלוונטיות.
Webhook ו-התראות
הפעילו Webhooks ו-התראות אימייל בכל שליחה כדי שהצוות שלכם יקבל התראה ו-המערכות שלכם יישארו מסונכרנות.
ניתן להטמעה בכל מקום
הטמיעו טפסים כחלון קופץ, סליידר, או ווידג'ט מוטבע בכל אתר אינטרנט מבלי להפנות מבקרים מחוץ לדף שלכם.
ניהול תגובות
צפייה, סינון וייצוא של כל הגשות הטפסים מלוח מחוונים מובנה עם חיפוש ברמת עמודה וייצוא CSV.
למה להריץ את OpnForm על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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