Dolibarr היא פלטפורמת ERP ו-CRM מודולרית בקוד פתוח, המכסה את מגוון הפעולות העסקיות המלא — ניהול לקוחות, הצעות מחיר, חשבוניות, מלאי, פרויקטים, משאבי אנוש וחשבונאות — במערכת אחת משולבת. הארכיטקטורה מבוססת המודולים שלה מאפשרת לכם להפעיל רק את התכונות שהעסק שלכם צריך, ושומרת על ממשק נקי ככל שהדרישות שלכם גדלות.

אירוח עצמי של Dolibarr על ה-VPS שלכם אומר שהנתונים הפיננסיים, רשומות הלקוחות והמסמכים העסקיים שלכם מאוחסנים על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא. אין עמלות רישוי לפי משתמש, אין מגבלות אחסון שהוטלו על ידי ספקים, ואין צורך במנוי כדי לפתוח מודולים מתקדמים — מה שהופך אותה לבחירה משתלמת לטווח ארוך עבור עסקים צומחים שרוצים בעלות מלאה על הנתונים התפעוליים שלהם.