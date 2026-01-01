התקינו Dolibarr בלחיצה אחת.
פלטפורמת ERP ו-CRM בקוד פתוח לניהול מכירות, חשבוניות, מלאי ופעולות עסקיות.
בחרו תוכנית VPS עבור Dolibarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dolibarr
Dolibarr היא פלטפורמת ERP ו-CRM מודולרית בקוד פתוח, המכסה את מגוון הפעולות העסקיות המלא — ניהול לקוחות, הצעות מחיר, חשבוניות, מלאי, פרויקטים, משאבי אנוש וחשבונאות — במערכת אחת משולבת. הארכיטקטורה מבוססת המודולים שלה מאפשרת לכם להפעיל רק את התכונות שהעסק שלכם צריך, ושומרת על ממשק נקי ככל שהדרישות שלכם גדלות.
אירוח עצמי של Dolibarr על ה-VPS שלכם אומר שהנתונים הפיננסיים, רשומות הלקוחות והמסמכים העסקיים שלכם מאוחסנים על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא. אין עמלות רישוי לפי משתמש, אין מגבלות אחסון שהוטלו על ידי ספקים, ואין צורך במנוי כדי לפתוח מודולים מתקדמים — מה שהופך אותה לבחירה משתלמת לטווח ארוך עבור עסקים צומחים שרוצים בעלות מלאה על הנתונים התפעוליים שלהם.
פיצ'רים עיקריים של Dolibarr
CRM משולבת
מעקב אחר לידים, ניהול אנשי קשר וניטור צינור המכירות מהמגע הראשון ועד לחשבונית חתומה, הכל במקום אחד.
חשבוניות והצעות מחיר
צרו הצעות מחיר מקצועיות, המירו אותן להזמנות, והפיקו חשבוניות עם מעקב תשלומים אוטומטי ותזכורות.
ניהול מלאי
נטרו את רמות המלאי, נהלו הזמנות רכש, ועקבו אחר תנועות מוצרים בין מחסנים או מיקומים.
פרויקט ו-מעקב זמן
הקצו משימות, תעדו זמן מול פרויקטים, ומדדו רווחיות עם ניהול משאבים ותקציב מובנה.
ארכיטקטורה מודולרית
הפעילו רק את המודולים שהעסק שלכם צריך היום, ולאחר מכן אפשרו תכונות נוספות ככל שהפעילות שלכם תתרחב.
למה להריץ את Dolibarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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