התקינו MariaDB בלחיצה אחת.
מסד נתונים יחסיים בקוד פתוח ו-שמחליף את MySQL, שזוכה לאמון של מיליוני פריסות ברחבי העולם.
בחרו תוכנית VPS עבור MariaDB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MariaDB
MariaDB הוא אחד ממאגרי הנתונים היחסיים הנפוצים ביותר בעולם, שנוצר על ידי המפתחים המקוריים של MySQL כדי להישאר בקוד פתוח באופן קבוע. הוא מציע תאימות ACID מלאה, תאימות ל-MySQL, מנועי אחסון מרובים, ותכונות ארגוניות כמו Galera Cluster לזמינות גבוהה — מה שהופך אותו לבסיס איתן עבור יישומי אינטרנט, פלטפורמות SaaS, ועומסי עבודה של נתונים בכל גודל.
הפעלת MariaDB על VPS משלכם מעניקה לכם משאבי מסד נתונים ייעודיים, שליטה ישירה על התצורה והכוונון, ושרת מסד נתונים משותף הנגיש לכל היישומים שלכם — ללא התקורה ותמחור לפי משאב של שירותי מסד נתונים מנוהלים.
פיצ'רים עיקריים של MariaDB
תאימות MySQL
תחליף ישיר ל-MySQL משמעותו שיישומים, דרייברים וכלים קיימים יעבדו ללא שינויי קוד.
טרנזקציות ACID
תמיכה טרנזקציונית מלאה עם InnoDB מבטיחה שלמות נתונים עבור יישומים שאינם יכולים להרשות לעצמם מצב לא עקבי.
Galera Cluster
שכפול ריבוי-מאסטרים מובנה לפריסות זמינות גבוהה הדורשות פעולות מסד נתונים ללא השבתה.
מנועי אחסון מרובים
בחרו מבין InnoDB, Aria, ColumnStore, ועוד כדי להתאים את מנוע האחסון לכל סוג עומס עבודה.
JSON ו-Spatial Data
סוג נתונים JSON מובנה ואינדקסים מרחביים תומכים במודלי נתונים של יישומים מודרניים לצד נתונים יחסיים מסורתיים.
למה להריץ את MariaDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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