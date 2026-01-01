MariaDB הוא אחד ממאגרי הנתונים היחסיים הנפוצים ביותר בעולם, שנוצר על ידי המפתחים המקוריים של MySQL כדי להישאר בקוד פתוח באופן קבוע. הוא מציע תאימות ACID מלאה, תאימות ל-MySQL, מנועי אחסון מרובים, ותכונות ארגוניות כמו Galera Cluster לזמינות גבוהה — מה שהופך אותו לבסיס איתן עבור יישומי אינטרנט, פלטפורמות SaaS, ועומסי עבודה של נתונים בכל גודל.

הפעלת MariaDB על VPS משלכם מעניקה לכם משאבי מסד נתונים ייעודיים, שליטה ישירה על התצורה והכוונון, ושרת מסד נתונים משותף הנגיש לכל היישומים שלכם — ללא התקורה ותמחור לפי משאב של שירותי מסד נתונים מנוהלים.