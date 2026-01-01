התקינו Universal Media Server בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת מדיה בקוד פתוח תואם DLNA לסטרימינג של וידאו, מוזיקה ותמונות לכל טלוויזיה, קונסולה או נגן תואמים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Universal Media Server
Universal Media Server הוא שרת מדיה בקוד פתוח, תואם DLNA, המזרים וידאו, מוזיקה ותמונות לכל התקן השמעה תואם — כולל טלוויזיות חכמות, קונסולות משחק, נגני Blu-ray ואפליקציות מובייל. הוא מטפל בהמרה בזמן אמת עבור פורמטים שאינם נתמכים על ידי התקן היעד, באמצעות FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth ו-VLC כמנועי עיבוד.
ממשק אינטרנט מובנה מאפשר לכם להגדיר תיקיות מדיה, פרופילי המרה והגדרות התקנים מחוברים מכל דפדפן. אין צורך במסד נתונים חיצוני — Universal Media Server מאחסן את התצורה שלו באופן מקומי ובונה מטמוני מטא-דאטה באופן אוטומטי. אירוח עצמי על ה-VPS שלכם שומר את כל תעבורת המדיה בשליטתכם.
פיצ'רים עיקריים של Universal Media Server
הזרמת DLNA ו-UPnP
מזרים וידאו, אודיו ותמונות לכל התקן תואם DLNA או UPnP — טלוויזיות חכמות, קונסולות, נגני Blu-ray ואפליקציות מובייל.
טרנסקודינג בזמן אמת
ממיר אוטומטית מדיה לפורמט שהתקן היעד תומך בו באמצעות FFmpeg, MEncoder, VLC וטרנסקודרים אחרים המצורפים בחבילה.
ממשק ניהול אתרים
הגדירו תיקיות מדיה, פרופילי מכשירים והגדרות המרת קוד מממשק ניהול מבוסס דפדפן ללא גישת שורת פקודה.
תמיכה בפורמטים רחבים
מטפל כמעט בכל פורמט וידאו ואודיו, כולל MKV, AVI, MP4, FLAC, ועוד, עם זיהוי קודקים אוטומטי לכל מכשיר.
אין צורך במסד נתונים
מטמוני תצורה ומטא-דאטה נשמרים כקובצי מקומיים — אין צורך בשירות מסד נתונים נפרד כדי להפעיל את השרת.
למה להריץ את Universal Media Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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