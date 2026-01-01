Universal Media Server הוא שרת מדיה בקוד פתוח, תואם DLNA, המזרים וידאו, מוזיקה ותמונות לכל התקן השמעה תואם — כולל טלוויזיות חכמות, קונסולות משחק, נגני Blu-ray ואפליקציות מובייל. הוא מטפל בהמרה בזמן אמת עבור פורמטים שאינם נתמכים על ידי התקן היעד, באמצעות FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth ו-VLC כמנועי עיבוד.

ממשק אינטרנט מובנה מאפשר לכם להגדיר תיקיות מדיה, פרופילי המרה והגדרות התקנים מחוברים מכל דפדפן. אין צורך במסד נתונים חיצוני — Universal Media Server מאחסן את התצורה שלו באופן מקומי ובונה מטמוני מטא-דאטה באופן אוטומטי. אירוח עצמי על ה-VPS שלכם שומר את כל תעבורת המדיה בשליטתכם.