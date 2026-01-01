פרוסו את Fenrus בהתקנה בלחיצה אחת.
דף בית אישי ולוח מחוונים לגישה מהירה לאפליקציות, לאתרים ולשירותים שלכם, עם ווידג'טים חכמים לאפליקציות ומנועי חיפוש מותאמים אישית.
בחרו תוכנית VPS עבור Fenrus
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Fenrus
Fenrus הוא לוח מחוונים אישי באירוח עצמי שמחליף את דף הכרטיסייה החדשה של הדפדפן שלכם בדף בית הניתן להתאמה אישית מלאה. ארגנו קישורים ויישומים לקבוצות, השתמשו בווידג'טים חכמים של אפליקציות שמושכים נתונים חיים משירותים כמו Sonarr, Radarr ו-Jellyfin, והגדירו מנועי חיפוש מרובים עם קיצורי מקלדת. כל האפליקציות האישיות שלכם והאתרים המועדפים זמינים במבט אחד מדף יחיד ופרטי.
מכיוון ש-Fenrus פועל כולו על ה-VPS שלכם, אף אחד מכתובות ה-URL של האפליקציות שלכם, דפוסי השימוש או השירותים המוגדרים אינם משותפים עם שירותי לוח מחוונים של צד שלישי. הנתונים נשמרים בקובץ LiteDB קל משקל, מה שאומר שאין צורך לנהל מסד נתונים חיצוני — ההתקנה אורכת שניות ספורות וכל התצורה כלולה בכרך יחיד.
פיצ'רים עיקריים של Fenrus
ווידג'טים חכמים לאפליקציה
חברו שירותים כמו Sonarr, Radarr, Jellyfin ואחרים כדי להציג סטטוס חי, ספירות ונתוני פעילות ישירות על אריחי לוח הבקרה שלכם.
מנועי חיפוש מותאמים אישית
הוסיפו כל מנוע חיפוש עם תבנית URL וקיצור דרך במקלדת, ולאחר מכן עברו בין Google, DuckDuckGo, או מופע Searx משלכם בלחיצת מקש אחת.
קבוצות אפליקציות מאורגנות
ארגנו קישורים ויישומים לקבוצות בעלות שמות כדי לשמור על הפרדה נקייה בין יישומי עבודה, שירותי מדיה, אוטומציה ביתית ואתרים אישיים.
תמיכה בריבוי משתמשים
לכל משתמש יש תצורת לוח בקרה עצמאית, כך שכל אחד מבני הבית או מהצוות יכול לתחזק את הפריסה ורשימת האפליקציות שלו.
Favicons אוטומטיים
Fenrus שולף אוטומטית אייקוני אתרים עבור קישורים שלא הוגדר להם אייקון מותאם אישית, ושומר על לוח המחוונים שלך מסודר ויזואלית ללא עבודה ידנית.
ללא מסד נתונים חיצוני
כל התצורה מאוחסנת בקובץ LiteDB יחיד — אין צורך ב-PostgreSQL או MySQL, מה שהופך גיבויים והעברות להעתקת קובץ פשוטה.
למה להריץ את Fenrus על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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