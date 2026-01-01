Fenrus הוא לוח מחוונים אישי באירוח עצמי שמחליף את דף הכרטיסייה החדשה של הדפדפן שלכם בדף בית הניתן להתאמה אישית מלאה. ארגנו קישורים ויישומים לקבוצות, השתמשו בווידג'טים חכמים של אפליקציות שמושכים נתונים חיים משירותים כמו Sonarr, Radarr ו-Jellyfin, והגדירו מנועי חיפוש מרובים עם קיצורי מקלדת. כל האפליקציות האישיות שלכם והאתרים המועדפים זמינים במבט אחד מדף יחיד ופרטי.

מכיוון ש-Fenrus פועל כולו על ה-VPS שלכם, אף אחד מכתובות ה-URL של האפליקציות שלכם, דפוסי השימוש או השירותים המוגדרים אינם משותפים עם שירותי לוח מחוונים של צד שלישי. הנתונים נשמרים בקובץ LiteDB קל משקל, מה שאומר שאין צורך לנהל מסד נתונים חיצוני — ההתקנה אורכת שניות ספורות וכל התצורה כלולה בכרך יחיד.