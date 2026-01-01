ZITADEL היא פלטפורמת ניהול זהויות וגישה (IAM) בקוד פתוח, מבוססת ענן, המספקת אימות, הרשאה וניהול משתמשים עבור יישומים מודרניים. היא תומכת ב-OIDC, OAuth 2.0, SAML ו-passkeys באופן מובנה — מה שהופך אותה לחלופה מלאה לאירוח עצמי ל-Auth0, Keycloak או AWS Cognito.

אירוח עצמי של ZITADEL על גבי VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני משתמשים, דרישות תאימות ותהליכי אימות ללא עמלות לפי משתמש או נעילת ספק. הארכיטקטורה מבוססת האירועים שלה מבטיחה תיעוד ביקורת מלא ובלתי ניתן לשינוי של כל פעולות הזהות.