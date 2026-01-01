התקינו ZITADEL בלחיצה אחת.
פלטפורמת תשתית זהויות בקוד פתוח לאימות, SSO וניהול משתמשים בכל היישומים שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור ZITADEL
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ZITADEL
ZITADEL היא פלטפורמת ניהול זהויות וגישה (IAM) בקוד פתוח, מבוססת ענן, המספקת אימות, הרשאה וניהול משתמשים עבור יישומים מודרניים. היא תומכת ב-OIDC, OAuth 2.0, SAML ו-passkeys באופן מובנה — מה שהופך אותה לחלופה מלאה לאירוח עצמי ל-Auth0, Keycloak או AWS Cognito.
אירוח עצמי של ZITADEL על גבי VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני משתמשים, דרישות תאימות ותהליכי אימות ללא עמלות לפי משתמש או נעילת ספק. הארכיטקטורה מבוססת האירועים שלה מבטיחה תיעוד ביקורת מלא ובלתי ניתן לשינוי של כל פעולות הזהות.
פיצ'רים עיקריים של ZITADEL
Single Sign-On
רכזו אימות בכל היישומים שלכם עם תמיכה ב-OIDC ו-SAML, מה שמעניק למשתמשים כניסה אחת לכל מה שהם ניגשים אליו.
אימות Passkey
אפשרו כניסה ללא סיסמה באמצעות מפתחות גישה של WebAuthn ומפתחות אבטחה פיזיים לגישה עמידה בפני פישינג וללא צורך בפרטי זיהוי.
מולטי-טננסי מובנה
נהלו מספר ארגונים ויישומים ממופע ZITADEL אחד עם בידוד מלא בין דיירים ו-מיתוג לכל ארגון.
יומן ביקורת בלתי ניתן לשינוי
ארכיטקטורה מונחית אירועים מתעדת כל פעולת זהות כאירוע בלתי ניתן לשינוי, ומספקת יומנים ברמת תאימות לדרישות SOC 2 ו-GDPR.
איחוד זהויות
חברו את Google, GitHub, Microsoft, ו-ספקי OIDC מותאמים אישית, כך שמשתמשים יוכלו להתחבר עם החשבונות הקיימים שלהם בכל המערך שלכם.
למה להריץ את ZITADEL על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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