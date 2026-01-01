עד 69% הנחה עבור Dockge

התקינו Dockge בהתקנה בלחיצה אחת.

ממשק משתמש ריאקטיבי באירוח עצמי לניהול ערימות Docker Compose בלי לגעת בשורת הפקודה.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Dockge בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Dockge

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Dockge

Dockge הוא מנהל ערימות Docker Compose ממוקד ובאירוח עצמי, שנבנה על ידי יוצר Uptime Kuma. במקום לנסות לנהל כל פרימיטיב Docker, הוא עושה דבר אחד היטב: מאפשר לך ליצור, לערוך, להפעיל, לעצור ולמחוק ערימות Compose באמצעות ממשק אינטרנט מהיר ורספונסיבי. עורך ה-YAML המובנה כולל הדגשת תחביר ואימות בזמן אמת, ותוכל להמיר פקודות docker run קיימות לפורמט Compose תוך שניות.

אחסון ערימות כקובצי טקסט רגילים על הדיסק אומר ש-Dockge משתלב באופן טבעי בכל זרימת עבודה של גיבוי או בקרת גרסאות. אירוח עצמי שומר על תצורת התשתית שלך פרטית ומספק לך ממשק ניהול קבוע שזמין תמיד, גם כשאתה מרוחק מהטרמינל.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Dockge

עורך YAML אינטראקטיבי

הדגשת תחביר ואימות בזמן אמת מקלים על כתיבה ועדכון של קבצי Compose ישירות בדפדפן.

הזרמת לוגים בזמן אמת

יומני קונטיינר מוזרמים בשידור חי בממשק המשתמש כך שתוכלו לנטר הפעלה, שגיאות ופלט מבלי לפתוח טרמינל.

docker run converter

הדביקו כל פקודת docker run ו-Dockge ממירה אותה לקובץ docker-compose.yaml מוכן לשימוש באופן אוטומטי.

אחסון מחסנית מבוסס קבצים

כל קובצי Compose מאוחסנים כקובצי טקסט רגילים על הדיסק, מה שהופך גיבויים ובקרת גרסאות לפשוטים.

טביעת רגל קלה

צריכת משאבים מינימלית משאירה CPU וזיכרון זמינים עבור היישומים שאתם מנהלים בפועל.

למה להריץ את Dockge על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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