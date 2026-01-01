Dockge הוא מנהל ערימות Docker Compose ממוקד ובאירוח עצמי, שנבנה על ידי יוצר Uptime Kuma. במקום לנסות לנהל כל פרימיטיב Docker, הוא עושה דבר אחד היטב: מאפשר לך ליצור, לערוך, להפעיל, לעצור ולמחוק ערימות Compose באמצעות ממשק אינטרנט מהיר ורספונסיבי. עורך ה-YAML המובנה כולל הדגשת תחביר ואימות בזמן אמת, ותוכל להמיר פקודות docker run קיימות לפורמט Compose תוך שניות.

אחסון ערימות כקובצי טקסט רגילים על הדיסק אומר ש-Dockge משתלב באופן טבעי בכל זרימת עבודה של גיבוי או בקרת גרסאות. אירוח עצמי שומר על תצורת התשתית שלך פרטית ומספק לך ממשק ניהול קבוע שזמין תמיד, גם כשאתה מרוחק מהטרמינל.