התקינו Dockge בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק משתמש ריאקטיבי באירוח עצמי לניהול ערימות Docker Compose בלי לגעת בשורת הפקודה.
בחרו תוכנית VPS עבור Dockge
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dockge
Dockge הוא מנהל ערימות Docker Compose ממוקד ובאירוח עצמי, שנבנה על ידי יוצר Uptime Kuma. במקום לנסות לנהל כל פרימיטיב Docker, הוא עושה דבר אחד היטב: מאפשר לך ליצור, לערוך, להפעיל, לעצור ולמחוק ערימות Compose באמצעות ממשק אינטרנט מהיר ורספונסיבי. עורך ה-YAML המובנה כולל הדגשת תחביר ואימות בזמן אמת, ותוכל להמיר פקודות docker run קיימות לפורמט Compose תוך שניות.
אחסון ערימות כקובצי טקסט רגילים על הדיסק אומר ש-Dockge משתלב באופן טבעי בכל זרימת עבודה של גיבוי או בקרת גרסאות. אירוח עצמי שומר על תצורת התשתית שלך פרטית ומספק לך ממשק ניהול קבוע שזמין תמיד, גם כשאתה מרוחק מהטרמינל.
פיצ'רים עיקריים של Dockge
עורך YAML אינטראקטיבי
הדגשת תחביר ואימות בזמן אמת מקלים על כתיבה ועדכון של קבצי Compose ישירות בדפדפן.
הזרמת לוגים בזמן אמת
יומני קונטיינר מוזרמים בשידור חי בממשק המשתמש כך שתוכלו לנטר הפעלה, שגיאות ופלט מבלי לפתוח טרמינל.
docker run converter
הדביקו כל פקודת docker run ו-Dockge ממירה אותה לקובץ docker-compose.yaml מוכן לשימוש באופן אוטומטי.
אחסון מחסנית מבוסס קבצים
כל קובצי Compose מאוחסנים כקובצי טקסט רגילים על הדיסק, מה שהופך גיבויים ובקרת גרסאות לפשוטים.
טביעת רגל קלה
צריכת משאבים מינימלית משאירה CPU וזיכרון זמינים עבור היישומים שאתם מנהלים בפועל.
למה להריץ את Dockge על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.