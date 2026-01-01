ממשק משתמש אינטרנטי מודרני להרצת פלייבוקים של Ansible, תוכניות Terraform, סקריפטים של Bash וסטאקים של Pulumi.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Semaphore
Semaphore הוא ממשק אינטרנטי מודרני בקוד פתוח לניהול והרצת כלי אוטומציה של DevOps. הוא מספק לוח מחוונים נקי להרצת פלייבוקים של Ansible, תוכניות Terraform, תצורות OpenTofu, סקריפטים של Bash ומחסניות Pulumi ללא צורך בגישה לשורת הפקודה. צוותים יכולים לנהל מלאים, אישורים והיסטוריית הרצה דרך הדפדפן, תוך שמירה על שליטה מלאה בקוד התשתית שלהם.
אירוח עצמי של Semaphore ב-VPS שלכם מרכז את כל הרצת האוטומציה עם יומני ביקורת, הרצות מתוזמנות ובקרות גישה לצוות. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין וחשבון אדמין שנוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה עם פרטי ההתחברות שתגדירו במהלך הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של Semaphore
מריץ Ansible playbook
ביצוע פלייבוקים של Ansible מממשק ה-web UI, עם ניהול מלאי, הזרקת משתנים וסטרימינג של פלט בזמן אמת.
תמיכה בריבוי כלים
הריצו סקריפטים של Terraform, OpenTofu, Pulumi ו-Bash לצד Ansible מממשק אחיד אחד.
ביצוע מתוזמן
תזמנו הרצות אוטומטיות עם ביטויי cron וצפו בהיסטוריית ביצוע עם יומנים מפורטים ומעקב סטטוס.
ניהול אישורים
אחסנו מפתחות SSH, פרטי התחברות של ספקי ענן, וסיסמאות כספת באופן מאובטח באחסון מוצפן.
שיתוף פעולה צוותי
נהלו גישת צוות עם הרשאות ברמת פרויקט, כך שחברים יוכלו לבצע משימות מורשות ללא גישה ישירה לשרת.
אינטגרציה של Git
משכו פלייבוקים וקוד אוטומציה ישירות ממאגרי Git עם בחירת ענף ותגית לכל משימה.
למה להריץ את Semaphore על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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