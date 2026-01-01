Semaphore הוא ממשק אינטרנטי מודרני בקוד פתוח לניהול והרצת כלי אוטומציה של DevOps. הוא מספק לוח מחוונים נקי להרצת פלייבוקים של Ansible, תוכניות Terraform, תצורות OpenTofu, סקריפטים של Bash ומחסניות Pulumi ללא צורך בגישה לשורת הפקודה. צוותים יכולים לנהל מלאים, אישורים והיסטוריית הרצה דרך הדפדפן, תוך שמירה על שליטה מלאה בקוד התשתית שלהם.

אירוח עצמי של Semaphore ב-VPS שלכם מרכז את כל הרצת האוטומציה עם יומני ביקורת, הרצות מתוזמנות ובקרות גישה לצוות. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין וחשבון אדמין שנוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה עם פרטי ההתחברות שתגדירו במהלך הפריסה.