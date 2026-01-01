פרסו GoCD בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת אספקה רציפה בקוד פתוח עם מודלינג עוצמתי של צינורות, מיפוי זרם ערך וניהול תלויות עבור תהליכי שחרור מורכבים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GoCD
GoCD הוא שרת אספקה רציפה שפותח על ידי ThoughtWorks, שחורג מ-ה-CI הבסיסי כדי למדל את צינור אספקת התוכנה המלא. החוזק העיקרי שלו הוא היכולת להגדיר צינורות מורכבים עם תלויות fan-in ו-fan-out, המאפשר לצוותים לייצג בדיוק איך קוד עובר מקומיט לייצור על פני שלבים מרובים, סביבות ומסלולים מקבילים.
תצוגת Value Stream Map מעניקה לצוותים הדמיה בזמן אמת של כל בנייה ופריסה לאורך כל הצינור, מה שמקל על זיהוי צווארי בקבוק והבנת המצב של כל גרסה. GoCD פועל באמצעות ארכיטקטורת שרת-סוכן קלת משקל, כך שקיבולת הבנייה גדלה פשוט על ידי הוספת סוכנים נוספים. אירוח עצמי מבטיח שתצורות הצינור, הארטיפקטים והיסטוריית הפריסה שלכם יישארו בשליטתכם המלאה.
פיצ'רים עיקריים של GoCD
מיפוי זרם ערך
דמיינו כל בנייה ופריסה לאורך כל צינור העבודה בזמן אמת, מה שהופך צווארי בקבוק וסטטוס שחרור לגלויים באופן מיידי.
מידול תהליכים
דגמו תלויות fan-in ו-fan-out מורכבות בין צינורות עבודה כדי לייצג במדויק כיצד קוד זורם מ-commit לייצור.
ביצוע מקבילי
הריצו מספר שלבים ומשימות במקביל בתוך Pipeline כדי להפחית את זמני הבנייה ולמקסם את ניצול התשתית.
התרחבות מבוססת סוכנים
הוסף סוכני בנייה כדי להרחיב את הקיבולת בצורה אופקית — כל סוכן אוסף משימות מהשרת ומריץ אותן באופן עצמאי.
Pipeline כקוד
אחסנו תצורות צינור עיבוד נתונים במאגר ה-git שלכם ותנו ל-GoCD לסנכרן וליישם שינויים באופן אוטומטי בכל push.
למה להריץ את GoCD על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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