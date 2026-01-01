GoCD הוא שרת אספקה רציפה שפותח על ידי ThoughtWorks, שחורג מ-ה-CI הבסיסי כדי למדל את צינור אספקת התוכנה המלא. החוזק העיקרי שלו הוא היכולת להגדיר צינורות מורכבים עם תלויות fan-in ו-fan-out, המאפשר לצוותים לייצג בדיוק איך קוד עובר מקומיט לייצור על פני שלבים מרובים, סביבות ומסלולים מקבילים.

תצוגת Value Stream Map מעניקה לצוותים הדמיה בזמן אמת של כל בנייה ופריסה לאורך כל הצינור, מה שמקל על זיהוי צווארי בקבוק והבנת המצב של כל גרסה. GoCD פועל באמצעות ארכיטקטורת שרת-סוכן קלת משקל, כך שקיבולת הבנייה גדלה פשוט על ידי הוספת סוכנים נוספים. אירוח עצמי מבטיח שתצורות הצינור, הארטיפקטים והיסטוריית הפריסה שלכם יישארו בשליטתכם המלאה.