פרסו Cleanuparr בהתקנה בלחיצה אחת.
מנקה תור מתקדם עבור ערימת Servarr שמסיר הורדות תקועות, כושלות וזדוניות באופן אוטומטי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cleanuparr
Cleanuparr היא מנהלת הורדות באירוח עצמי שנבנתה במיוחד עבור המערכת האקולוגית של Servarr. היא מתחברת ל-Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ו-Whisparr יחד עם qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent ו-rTorrent, ואז בודקת באופן רציף את התור כדי לסמן ולהסיר הורדות שנתקעו, תקועות במטא-דאטה, מורידות לאט מדי, שלא מצליחות לייבא, או תואמות דפוסי תוכנות זדוניות ידועים כגון קבצי
.lnk ו-
.zipx חשודים.
מעבר לניקיון התור, Cleanuparr מחפשת באופן יזום מדיה חסרה ושדרוגי איכות שלא עומדים בסף החיתוך, גוזמת סידים שהסתיימו, מסירה קבצים יתומים שכבר אינם במעקב ה-arrs, ושולחת התראות על כל סימון או הסרה. הפעלתה ב-VPS משלכם שומרת על אוטומציית המדיה שלכם מסודרת מסביב לשעון ללא צורך ב"בייביסיטר" ידני לתור.
פיצ'רים עיקריים של Cleanuparr
ניקוי מבוסס קו חוצה
סמנו הורדות גרועות עם אזהרות הניתנות להגדרה והסירו וחסמו אותן אוטומטית ברגע שהן מגיעות לסף שקבעתם.
חוסם תוכנה זדונית
איתור והסרה של טורנטים זדוניים ידועים באמצעות תבניות המתוחזקות על ידי הקהילה ורשימת חסימה מובנית של סוגי קבצים חשודים.
אינטגרציה כלל-Servarr
עובד עם Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ו-Whisparr לצד qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent ו-rTorrent במקום אחד.
חיפוש חסרים ושדרוגים
מפעיל באופן אוטומטי חיפושים אחר פריטים חסרים ושדרוגי איכות שלא עמדו בסף החיתוך, כולל מעקב אחר ציון פורמט מותאם אישית.
ניקוי יתומים וזריעה
מסיר הורדות ללא קישורים קשיחים או הפניות arr, גוזם סידים ארוכי טווח, ותומך בתהליכי עבודה מודעי-cross-seed.
התראות בזמן אמת
שולחת התראות על כל אזהרה, הסרה או חסימה דרך ערוץ ההתראות המועדף עליכם, כך ששום דבר לא יחמוק מעיניכם.
למה להריץ את Cleanuparr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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