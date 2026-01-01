Cleanuparr היא מנהלת הורדות באירוח עצמי שנבנתה במיוחד עבור המערכת האקולוגית של Servarr. היא מתחברת ל-Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ו-Whisparr יחד עם qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent ו-rTorrent, ואז בודקת באופן רציף את התור כדי לסמן ולהסיר הורדות שנתקעו, תקועות במטא-דאטה, מורידות לאט מדי, שלא מצליחות לייבא, או תואמות דפוסי תוכנות זדוניות ידועים כגון קבצי .lnk ו- .zipx חשודים.

מעבר לניקיון התור, Cleanuparr מחפשת באופן יזום מדיה חסרה ושדרוגי איכות שלא עומדים בסף החיתוך, גוזמת סידים שהסתיימו, מסירה קבצים יתומים שכבר אינם במעקב ה-arrs, ושולחת התראות על כל סימון או הסרה. הפעלתה ב-VPS משלכם שומרת על אוטומציית המדיה שלכם מסודרת מסביב לשעון ללא צורך ב"בייביסיטר" ידני לתור.