התקינו פתקים רבים בלחיצה אחת.
אפליקציית רישום הערות Markdown בקוד פתוח עם מאגרים, חיפוש טקסט מלא ושיתוף פעולה מרובה משתמשים.
בחרו תוכנית VPS עבור Many Notes
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Many Notes
Many Notes היא אפליקציית רישום הערות Markdown באחסון עצמי המאפשרת לכם לארגן את מחשבותיכם לתוך כספות – מכלים גמישים השומרים קבצים קשורים יחד או בנפרד, בהתאם לאופן שבו אתם מעדיפים לעבוד. הערות נשמרות הן במסד נתונים והן במערכת הקבצים, ומעניקות לכם בעלות מלאה וניידות על התוכן שלכם ללא תלות בפורמט קנייני כלשהו.
מעבר לרישום הערות בסיסי, Many Notes תומכת במספר משתמשים עם אימות, שיתוף כספות לשיתוף פעולה בצוות, שידור בזמן אמת, קישורים חוזרים ותגיות לחיבור הערות קשורות, וחיפוש מהיר בטקסט מלא המופעל על ידי Typesense. כניסת OAuth באמצעות GitHub, Google, GitLab וספקים אחרים הופכת את ניהול הגישה לגמיש עבור יחידים וצוותים כאחד.
פיצ'רים עיקריים של Many Notes
ארגון כספת
קבצו הערות למאגרים נפרדים או שמרו הכל באחד — כל מאגר הוא תיקייה ניידת המעניקה לכם שליטה מלאה על מבנה הקבצים שלכם.
חיפוש טקסט מלא
חיפוש מהיר ועמיד בפני שגיאות הקלדה המופעל על ידי Typesense מאפשר לכם למצוא כל פתק באופן מיידי בכל הכספות שלכם.
שיתוף פעולה מרובה משתמשים
הזמינו משתמשים רשומים אחרים לגשת לכספות שלכם ולשתף פעולה בפתקים בזמן אמת עם ממשקים המתעדכנים בשידור חי.
תמיכה בהתחברות OAuth
התחברו באמצעות GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack, וספקי OAuth אחרים לניהול גישה גמיש וללא סיסמה.
עורך Markdown עשיר
עורך מתקדם עם שמירה אוטומטית, תבניות, קישורים נכנסים, תגיות וייצוא PDF ששומר על זרימת העבודה שלכם בכתיבה ללא הפרעות.
יישום רשת פרוגרסיבי
התקינו Many Notes כ-PWA לחוויה דמוית אפליקציה מקורית במחשב שולחני ובנייד, כולל ניווט ידידותי למצב לא מקוון.
למה להריץ את Many Notes על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.