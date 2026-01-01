עד 69% הנחה עבור Many Notes

התקינו פתקים רבים בלחיצה אחת.

אפליקציית רישום הערות Markdown בקוד פתוח עם מאגרים, חיפוש טקסט מלא ושיתוף פעולה מרובה משתמשים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו פתקים רבים בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Many Notes

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Many Notes

Many Notes היא אפליקציית רישום הערות Markdown באחסון עצמי המאפשרת לכם לארגן את מחשבותיכם לתוך כספות – מכלים גמישים השומרים קבצים קשורים יחד או בנפרד, בהתאם לאופן שבו אתם מעדיפים לעבוד. הערות נשמרות הן במסד נתונים והן במערכת הקבצים, ומעניקות לכם בעלות מלאה וניידות על התוכן שלכם ללא תלות בפורמט קנייני כלשהו.

מעבר לרישום הערות בסיסי, Many Notes תומכת במספר משתמשים עם אימות, שיתוף כספות לשיתוף פעולה בצוות, שידור בזמן אמת, קישורים חוזרים ותגיות לחיבור הערות קשורות, וחיפוש מהיר בטקסט מלא המופעל על ידי Typesense. כניסת OAuth באמצעות GitHub, Google, GitLab וספקים אחרים הופכת את ניהול הגישה לגמיש עבור יחידים וצוותים כאחד.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Many Notes

ארגון כספת

קבצו הערות למאגרים נפרדים או שמרו הכל באחד — כל מאגר הוא תיקייה ניידת המעניקה לכם שליטה מלאה על מבנה הקבצים שלכם.

חיפוש טקסט מלא

חיפוש מהיר ועמיד בפני שגיאות הקלדה המופעל על ידי Typesense מאפשר לכם למצוא כל פתק באופן מיידי בכל הכספות שלכם.

שיתוף פעולה מרובה משתמשים

הזמינו משתמשים רשומים אחרים לגשת לכספות שלכם ולשתף פעולה בפתקים בזמן אמת עם ממשקים המתעדכנים בשידור חי.

תמיכה בהתחברות OAuth

התחברו באמצעות GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack, וספקי OAuth אחרים לניהול גישה גמיש וללא סיסמה.

עורך Markdown עשיר

עורך מתקדם עם שמירה אוטומטית, תבניות, קישורים נכנסים, תגיות וייצוא PDF ששומר על זרימת העבודה שלכם בכתיבה ללא הפרעות.

יישום רשת פרוגרסיבי

התקינו Many Notes כ-PWA לחוויה דמוית אפליקציה מקורית במחשב שולחני ובנייד, כולל ניווט ידידותי למצב לא מקוון.

למה להריץ את Many Notes על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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