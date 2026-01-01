Many Notes היא אפליקציית רישום הערות Markdown באחסון עצמי המאפשרת לכם לארגן את מחשבותיכם לתוך כספות – מכלים גמישים השומרים קבצים קשורים יחד או בנפרד, בהתאם לאופן שבו אתם מעדיפים לעבוד. הערות נשמרות הן במסד נתונים והן במערכת הקבצים, ומעניקות לכם בעלות מלאה וניידות על התוכן שלכם ללא תלות בפורמט קנייני כלשהו.

מעבר לרישום הערות בסיסי, Many Notes תומכת במספר משתמשים עם אימות, שיתוף כספות לשיתוף פעולה בצוות, שידור בזמן אמת, קישורים חוזרים ותגיות לחיבור הערות קשורות, וחיפוש מהיר בטקסט מלא המופעל על ידי Typesense. כניסת OAuth באמצעות GitHub, Google, GitLab וספקים אחרים הופכת את ניהול הגישה לגמיש עבור יחידים וצוותים כאחד.