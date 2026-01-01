MySpeed הוא כלי קל משקל לניטור בדיקות מהירות באחסון עצמי, שעוקב באופן רציף אחר ביצועי חיבור האינטרנט שלכם. הוא מריץ בדיקות מהירות אוטומטיות בלוח זמנים שניתן להגדרה באמצעות Ookla, LibreSpeed או Cloudflare, ואז מאחסן את התוצאות באופן מקומי במסד נתונים SQLite כך שתוכלו לנתח מגמות לאורך ימים, שבועות וחודשים.

מעבר למדידות גולמיות, MySpeed מספק תרשימים אינטראקטיביים, מדיניות שמירת נתונים שניתנת להגדרה, התראות בדיקת תקינות באמצעות אימייל, Signal, WhatsApp או Telegram, ומדדי Prometheus אופציונליים לשילוב במערכי ניטור קיימים. כל הנתונים נשארים בשרת שלכם — ללא ניתוח נתונים של צד שלישי, ללא תלות בענן, וללא עמלות לפי בדיקה.