התקינו MySpeed בלחיצה אחת.
מעקב בדיקות מהירות אינטרנט מתארח עצמאית, המבצע בדיקות אוטומטיות ומציג חזותית את היסטוריית החיבור שלכם לאורך זמן.
בחרו תוכנית VPS עבור MySpeed
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MySpeed
MySpeed הוא כלי קל משקל לניטור בדיקות מהירות באחסון עצמי, שעוקב באופן רציף אחר ביצועי חיבור האינטרנט שלכם. הוא מריץ בדיקות מהירות אוטומטיות בלוח זמנים שניתן להגדרה באמצעות Ookla, LibreSpeed או Cloudflare, ואז מאחסן את התוצאות באופן מקומי במסד נתונים SQLite כך שתוכלו לנתח מגמות לאורך ימים, שבועות וחודשים.
מעבר למדידות גולמיות, MySpeed מספק תרשימים אינטראקטיביים, מדיניות שמירת נתונים שניתנת להגדרה, התראות בדיקת תקינות באמצעות אימייל, Signal, WhatsApp או Telegram, ומדדי Prometheus אופציונליים לשילוב במערכי ניטור קיימים. כל הנתונים נשארים בשרת שלכם — ללא ניתוח נתונים של צד שלישי, ללא תלות בענן, וללא עמלות לפי בדיקה.
פיצ'רים עיקריים של MySpeed
בדיקות מהירות אוטומטיות
תזמנו בדיקות חוזרות באמצעות ביטויי cron, כך שאיכות החיבור שלכם מנוטרת באופן רציף ללא התערבות ידנית.
ספקי מבחן מרובים
בחרו בין Ookla, LibreSpeed, ו-Cloudflare כקצה עורפי לבדיקת המהירות שלכם כדי לקבל תוצאות מדויקות וניתנות להשוואה מהספק שאתם סומכים עליו.
גרפים היסטוריים
הציגו חזותית מגמות הורדה, העלאה ופינג על פני טווחי זמן הניתנים להגדרה, כדי לזהות דפוסי התדרדרות ולחייב את ספק האינטרנט שלכם באחריות.
התראות בריאות
קבלו התראות באמצעות אימייל, Signal, WhatsApp, או Telegram כאשר החיבור שלכם יורד מתחת לספים שהוגדרו.
מדדי Prometheus
ייצאו תוצאות בדיקת מהירות כמדדים של Prometheus לשילוב עם לוחות מחוונים של Grafana לצד ניטור התשתית האחר שלכם.
למה להריץ את MySpeed על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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