Karakeep הוא מנהל סימניות מודרני באחסון עצמי, שנבנה לארכיון מידע מקיף. מעבר לשמירת כתובות URL, הוא לוכד הערות, תמונות, קובצי PDF ותוכן עמוד מלא עם חילוץ מטא-נתונים אוטומטי. תיוג וסיכום מבוססי AI — באמצעות OpenAI או מודלי Ollama מקומיים — מארגנים את האוסף שלכם באופן אוטומטי, בעוד שחיפוש טקסט מלא המופעל על ידי Meilisearch מאפשר אחזור מיידי גם עם אלפי פריטים שמורים.

אירוח עצמי של Karakeep ב-VPS שלכם שומר על היסטוריית הגלישה והתוכן השמור שלכם פרטיים לחלוטין. אין עמלות לכל סימנייה, אין מכסות אחסון, ואין גישה של צד שלישי לנתונים שלכם. הרחבות דפדפן עבור Chrome ו-Firefox ואפליקציות מובייל עבור iOS ו-Android שומרות על סנכרון מלא בכל המכשירים שלכם.