פרוסו Karakeep בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל סימניות באחסון עצמי עם תיוג מבוסס AI, חיפוש טקסט מלא וארכוב דפים עבור קישורים, הערות וקובצי PDF.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Karakeep
Karakeep הוא מנהל סימניות מודרני באחסון עצמי, שנבנה לארכיון מידע מקיף. מעבר לשמירת כתובות URL, הוא לוכד הערות, תמונות, קובצי PDF ותוכן עמוד מלא עם חילוץ מטא-נתונים אוטומטי. תיוג וסיכום מבוססי AI — באמצעות OpenAI או מודלי Ollama מקומיים — מארגנים את האוסף שלכם באופן אוטומטי, בעוד שחיפוש טקסט מלא המופעל על ידי Meilisearch מאפשר אחזור מיידי גם עם אלפי פריטים שמורים.
אירוח עצמי של Karakeep ב-VPS שלכם שומר על היסטוריית הגלישה והתוכן השמור שלכם פרטיים לחלוטין. אין עמלות לכל סימנייה, אין מכסות אחסון, ואין גישה של צד שלישי לנתונים שלכם. הרחבות דפדפן עבור Chrome ו-Firefox ואפליקציות מובייל עבור iOS ו-Android שומרות על סנכרון מלא בכל המכשירים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Karakeep
תיוג מונע AI
תיוג וסיכום אוטומטיים של פריטים שמורים באמצעות OpenAI או מודל Ollama הפועל מקומית — אין צורך בארגון ידני.
חיפוש טקסט מלא
Meilisearch מאנדקס את כל התוכן השמור, כולל עמודים מאורכבים וקבצי PDF, כך שתוכלו למצוא כל דבר באוסף שלכם במילישניות.
ארכוב עמודים ו-OCR
שמרו על תוכן עמוד מלא גם אם המקורות המקוריים נעלמים, וחלצו טקסט הניתן לחיפוש מתמונות באמצעות OCR מובנה.
סנכרון דפדפן ונייד
שמרו סימניות בלחיצה אחת מתוספי Chrome או Firefox, וגשו לאוסף המלא שלכם מיישומי iOS ו-Android עם סנכרון אוטומטי.
ייבוא RSS Feed
ייבוא אוטומטי של תוכן מפידים של RSS לאוספים מאורגנים, ששומר על מאגר הידע שלכם מעודכן ללא שמירה ידנית.
למה להריץ את Karakeep על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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