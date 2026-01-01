Grafana Tempo הוא backend למעקב מבוזר בסקאלה גבוהה, שתוכנן לקלוט עקבות מ-OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin וממקורות אחרים ללא צורך בתשתית מורכבת. בניגוד למאגרי עקבות המסתמכים על Elasticsearch או Cassandra, Tempo מאחסן נתוני עקבות באחסון אובייקטים, מה שהופך אותו ליעיל מבחינת עלות בסקאלה. הוא משתלב באופן טבעי עם Grafana כדי לאפשר למהנדסים לקפוץ ממדד Prometheus או משורת לוג של Loki ישירות לעקבה המתאימה.

תבנית זו כוללת את Tempo יחד עם Grafana Alloy כקולט OpenTelemetry, Prometheus למדדים, ו-Grafana כשכבת הוויזואליזציה — ומעניקה לכם ערימת מעקב מבוזר עצמאית שבבעלותכם ובשליטתכם המלאה ב-VPS שלכם.