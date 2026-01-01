התקינו Grafana Tempo בלחיצה אחת.
בקאנד מעקב מבוזר בקוד פתוח תואם ל-OpenTelemetry, Jaeger ו-Zipkin, עם ויזואליזציה מובנית של Grafana.
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מה אפשר לבנות עם Grafana Tempo
Grafana Tempo הוא backend למעקב מבוזר בסקאלה גבוהה, שתוכנן לקלוט עקבות מ-OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin וממקורות אחרים ללא צורך בתשתית מורכבת. בניגוד למאגרי עקבות המסתמכים על Elasticsearch או Cassandra, Tempo מאחסן נתוני עקבות באחסון אובייקטים, מה שהופך אותו ליעיל מבחינת עלות בסקאלה. הוא משתלב באופן טבעי עם Grafana כדי לאפשר למהנדסים לקפוץ ממדד Prometheus או משורת לוג של Loki ישירות לעקבה המתאימה.
תבנית זו כוללת את Tempo יחד עם Grafana Alloy כקולט OpenTelemetry, Prometheus למדדים, ו-Grafana כשכבת הוויזואליזציה — ומעניקה לכם ערימת מעקב מבוזר עצמאית שבבעלותכם ובשליטתכם המלאה ב-VPS שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Grafana Tempo
OpenTelemetry מובנה
מקבלת נתוני מעקב דרך פרוטוקולי OTLP gRPC ו-HTTP, Jaeger ו-Zipkin, כך שכל יישום מנוטר יכול לשלוח נתונים ללא SDKs ספציפיים לספק.
מדדים מתוך עקבות
מייצר באופן אוטומטי מדדי RED (קצב, שגיאות, משך) מנתוני Span באמצעות מחולל המדדים, ומאכלס את Prometheus בתובנות ברמת השירות ללא מכשור נוסף.
אינטגרציית Grafana
Grafana datasource מוגדר מראש מאפשר לכם לקפוץ מכל מדד או שורת לוג אל ה-trace המתואם בלחיצה אחת, ובכך מאיץ את ניתוח שורש הבעיה.
שפת שאילתות TraceQL
שפת שאילתות ייעודית מאפשרת לכם לסנן ולצבור עקבות לפי שירות, משך זמן, סטטוס שגיאה ותכונות span בדיוק שחיפוש אד-הוק לא יכול להשתוות אליו.
אחסון חסכוני
מאחסן נתוני מעקב על דיסק מקומי מבלי לדרוש Elasticsearch או Cassandra, ובכך שומר על תשתית פשוטה ועלויות תפעול צפויות.
הדמיית גרף שירות
מפיק מפות תלות שירות מנתוני מעקב ומציג אותן ב-Grafana, ומספק לצוותים תצוגה עדכנית תמיד של תקשורת בין שירותים וחביון.
למה להריץ את Grafana Tempo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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