New API הוא שער LLM בקוד פתוח המספק נקודת גישה יחידה ל-OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, ועשרות ספקי AI אחרים. היא מרכזת ניהול מפתחות API, אוכפת מכסות שימוש, עוקבת אחר עלויות לכל משתמש או צוות, ומאפשרת מעבר לגיבוי ואיזון עומסים בין ספקים — הכל דרך לוח מחוונים מבוסס ווב.

אירוח עצמי של New API ב-VPS שלכם שומר על פרטי זיהוי רגישים של AI ונתוני שימוש בשליטתכם, מסיר עמלות שער לכל בקשה, ומעניק לכם את הגמישות להוסיף או להחליף ספקים מבלי לשנות את קוד היישום שלכם.