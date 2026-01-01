פריסת API חדש בהתקנה בלחיצה אחת.
שער LLM מאוחד לניהול ספקי AI מרובים עם מעקב שימוש, בקרת גישה ו-איזון עומסים.
בחרו תוכנית VPS עבור New API
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם New API
New API הוא שער LLM בקוד פתוח המספק נקודת גישה יחידה ל-OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, ועשרות ספקי AI אחרים. היא מרכזת ניהול מפתחות API, אוכפת מכסות שימוש, עוקבת אחר עלויות לכל משתמש או צוות, ומאפשרת מעבר לגיבוי ואיזון עומסים בין ספקים — הכל דרך לוח מחוונים מבוסס ווב.
אירוח עצמי של New API ב-VPS שלכם שומר על פרטי זיהוי רגישים של AI ונתוני שימוש בשליטתכם, מסיר עמלות שער לכל בקשה, ומעניק לכם את הגמישות להוסיף או להחליף ספקים מבלי לשנות את קוד היישום שלכם.
פיצ'רים עיקריים של New API
שער ספקים מאוחד
ניתוב בקשות ל-OpenAI, Claude, Gemini, ו-LLMs אחרים דרך נקודת קצה אחת, המאפשר החלפת ספקים מבלי לשנות את קוד היישום שלכם.
מעקב שימוש ומכסות
נטרו את צריכת הטוקנים והעלויות לפי משתמש, צוות או פרויקט, והגדירו מגבלות קשיחות כדי למנוע הוצאות AI בלתי צפויות ברחבי הארגון שלכם.
איזון עומסים ו-Failover
פיזור בקשות על פני ערוצי ספק מרובים וחזרה אוטומטית לחלופות כאשר ספק אינו זמין, למקסום זמן פעולה רציף.
בקרת גישה מבוססת טוקן
הנפיקו אסימוני API לצוותים ולאפליקציות מבלי לחשוף את פרטי הכניסה האמיתיים של הספק שלכם, תוך שמירה על סודות מרוכזים וניתנים לביטול בכל עת.
לוח בקרה אינטרנטי
נהלו ערוצים, משתמשים ומכסות באמצעות ממשק אינטרנט מובנה, עם יומני שימוש בזמן אמת וניתוחי צריכה.
למה להריץ את New API על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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