Docker Registry היא מערכת האחסון וההפצה הרשמית, בקוד פתוח, עבור תמונות Docker. הפעלת Registry משלכם מעניקה לצוות שלכם מאגר פרטי ובעל ביצועים גבוהים עבור תמונות קונטיינר — תוך שמירה על קוד יישומים קנייני מחוץ למאגרים ציבוריים והבטחת משיכות תמונות מהירות ואמינות עבור צינורות ה-CI/CD שלכם ופריסות הייצור.

אירוח עצמי על גבי ה-VPS שלכם משמעותו שנתוני התמונות לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם, מה שמפשט את העמידה במדיניות ניהול הנתונים ומסיר תלות בשירותים חיצוניים. אתם שולטים בגישה, במדיניות שמירה ובקיבולת האחסון — ללא עמלות לפי תמונה או מגבלות רוחב פס המוטלות על ידי ספקי Registry מאוחסנים.