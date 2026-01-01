התקינו Docker Registry: התקנה בלחיצה אחת.
המאגר הפרטי הרשמי לאחסון, הפצה וניהול תמונות קונטיינר Docker שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Docker Registry
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Docker Registry
Docker Registry היא מערכת האחסון וההפצה הרשמית, בקוד פתוח, עבור תמונות Docker. הפעלת Registry משלכם מעניקה לצוות שלכם מאגר פרטי ובעל ביצועים גבוהים עבור תמונות קונטיינר — תוך שמירה על קוד יישומים קנייני מחוץ למאגרים ציבוריים והבטחת משיכות תמונות מהירות ואמינות עבור צינורות ה-CI/CD שלכם ופריסות הייצור.
אירוח עצמי על גבי ה-VPS שלכם משמעותו שנתוני התמונות לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם, מה שמפשט את העמידה במדיניות ניהול הנתונים ומסיר תלות בשירותים חיצוניים. אתם שולטים בגישה, במדיניות שמירה ובקיבולת האחסון — ללא עמלות לפי תמונה או מגבלות רוחב פס המוטלות על ידי ספקי Registry מאוחסנים.
פיצ'רים עיקריים של Docker Registry
אחסון תמונות פרטי
אחסנו תמונות קונטיינר קנייניות באופן מאובטח בתשתית שלכם, תוך הרחקת קוד רגיש ממאגרי רישום ציבוריים.
אינטגרציית CI/CD
API סטנדרטי של Docker לדחיפה ומשיכה מבטיח תאימות עם כל כלי בנייה, צינור עיבוד נתונים ופלטפורמת תזמור.
תמיכה ב-Webhook
הפעלה אוטומטית של שלבי pipeline במורד הזרם בכל פעם שתמונה חדשה נדחפת לרגיסטרי.
מטמון שכבה עמיד
אחסון שכבות משותף בין תמונות מפחית באופן דרמטי את השימוש בדיסק ומאיץ את הפצת התמונות ברחבי הצוות שלכם.
למה להריץ את Docker Registry על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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