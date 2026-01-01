התקינו Trudesk בלחיצה אחת.
פתרון קוד פתוח לדלפק תמיכה וניהול פניות, המאפשר לארגן בקלות בקשות תמיכה ולשמור על עומסי עבודה ניתנים לניהול.
בחרו תוכנית VPS עבור Trudesk
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Trudesk
Trudesk היא פלטפורמת Help Desk בקוד פתוח שנבנתה עם Node.js ו-MongoDB, שנועדה לשמור על פעולות התמיכה מאורגנות ופשוטות. היא מספקת ממשק נקי לניהול טיקטים שבו צוותים יכולים ליצור, להקצות, לתעדף ולפתור בקשות תמיכה ללא המורכבות של חלופות ארגוניות. אינטגרציית Elasticsearch מאפשרת חיפוש טקסט מלא מהיר בכל הטיקטים והפעילויות.
אירוח עצמי של Trudesk ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני הלקוחות בשליטתכם ללא עמלות לכל משתמש או שיתוף נתונים עם צד שלישי. המבקר הראשון משלים את אשף ההתקנה כדי להגדיר את חיבור מסד הנתונים וליצור את חשבון הניהול, מה שהופך את הפריסה הראשונית לפשוטה ובטוחה.
פיצ'רים עיקריים של Trudesk
ניהול כרטיסים
צרו, הקצו ו-עקבו אחר כרטיסי תמיכה לאורך מחזור החיים המלא שלהם, עם רמות עדיפות, עדכוני סטטוס והקצאת צוות.
חיפוש טקסט מלא
חיפוש המופעל על ידי Elasticsearch מאפשר לסוכנים למצוא באופן מיידי כרטיסים, תגובות והיסטוריה בכל מערכת התמיכה.
שיתוף פעולה בצוות
הקצו כרטיסים לסוכנים או לקבוצות ספציפיים, הוסיפו הערות פנימיות ועקבו אחר כל הפעילות בשרשור שיחה מאוחד.
גישה מבוססת תפקידים
שליטה על מה שסוכנים ולקוחות יכולים לראות ולעשות באמצעות תפקידי משתמשים הניתנים להגדרה וקבוצות הרשאות.
מערכת התראות
עדכנו סוכנים ולקוחות באמצעות התראות אימייל המופעלות על ידי עדכוני טיקטים, הקצאות ושינויי סטטוס.
למה להריץ את Trudesk על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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