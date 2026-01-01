Trudesk היא פלטפורמת Help Desk בקוד פתוח שנבנתה עם Node.js ו-MongoDB, שנועדה לשמור על פעולות התמיכה מאורגנות ופשוטות. היא מספקת ממשק נקי לניהול טיקטים שבו צוותים יכולים ליצור, להקצות, לתעדף ולפתור בקשות תמיכה ללא המורכבות של חלופות ארגוניות. אינטגרציית Elasticsearch מאפשרת חיפוש טקסט מלא מהיר בכל הטיקטים והפעילויות.

אירוח עצמי של Trudesk ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני הלקוחות בשליטתכם ללא עמלות לכל משתמש או שיתוף נתונים עם צד שלישי. המבקר הראשון משלים את אשף ההתקנה כדי להגדיר את חיבור מסד הנתונים וליצור את חשבון הניהול, מה שהופך את הפריסה הראשונית לפשוטה ובטוחה.