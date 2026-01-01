התקינו Homebridge בלחיצה אחת.
גשר HomeKit קל משקל שמחבר מכשירי בית חכם שאינם של Apple ל-Siri ולאפליקציית Apple Home באמצעות תוספים.
בחרו תוכנית VPS עבור Homebridge
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Homebridge
Homebridge הוא שרת Node.js קל משקל המדמה את ה-API של HomeKit ב-iOS, המאפשר שליטה באמצעות Siri ושילוב עם אפליקציית Home עבור אלפי התקנים שאינם תומכים באופן טבעי במערכת האקולוגית של Apple. עם למעלה מ-2,000 פלאגינים שפותחו על ידי הקהילה, הוא מגשר בין נורות חכמות, תרמוסטטים, מצלמות ומערכות אבטחה ממותגים כמו Ring, Nest, TP-Link ו-Tuya לחוויית HomeKit אחידה.
הפעלת Homebridge על גבי VPS מבטיחה זמינות 24/7 עבור אוטומציות ה-HomeKit שלכם ללא קשר לתנאי חשמל או רשת מקומיים, עם תצורת פלאגינים מתמשכת וגישה מרחוק אמינה מכל מקום בעולם.
פיצ'רים עיקריים של Homebridge
2,000+ תוספים להתקנים
תוספים קהילתיים מכסים כמעט כל מותג ופרוטוקול של בית חכם, ומאפשרים לכם להוסיף כל מכשיר ל-HomeKit מבלי להחליף חומרה.
ממשק משתמש לתצורת רשת
Homebridge Config UI X מספק ממשק מבוסס דפדפן להתקנת תוספים, ניהול התקנים וצפייה ביומנים ללא גישה לשורת הפקודה.
מצב גשר משני
הפרידו תוספים לגשרי ילד נפרדים כדי למנוע מתוסף אחד שמתנהג באופן חריג מלהפיל את כל הגדרת ה-HomeKit שלכם.
עדכונים אוטומטיים לחיבורים
גלו, התקינו ועדכנו תוספים ישירות מממשק המשתמש האינטרנטי כדי לשמור על שילובי המכשירים מעודכנים ללא הפעלות SSH ידניות.
גיבוי ושחזור
פונקציונליות גיבוי מובנית מגינה על תצורות הפלאגין שלכם ועל נתוני צימוד **HomeKit** מפני אובדן מקרי.
למה להריץ את Homebridge על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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