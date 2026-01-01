Homebridge הוא שרת Node.js קל משקל המדמה את ה-API של HomeKit ב-iOS, המאפשר שליטה באמצעות Siri ושילוב עם אפליקציית Home עבור אלפי התקנים שאינם תומכים באופן טבעי במערכת האקולוגית של Apple. עם למעלה מ-2,000 פלאגינים שפותחו על ידי הקהילה, הוא מגשר בין נורות חכמות, תרמוסטטים, מצלמות ומערכות אבטחה ממותגים כמו Ring, Nest, TP-Link ו-Tuya לחוויית HomeKit אחידה.

הפעלת Homebridge על גבי VPS מבטיחה זמינות 24/7 עבור אוטומציות ה-HomeKit שלכם ללא קשר לתנאי חשמל או רשת מקומיים, עם תצורת פלאגינים מתמשכת וגישה מרחוק אמינה מכל מקום בעולם.