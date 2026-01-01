EmonCMS הוא ה-backend בקוד פתוח של פרויקט OpenEnergyMonitor, שנבנה במיוחד עבור נתוני אנרגיה, טמפרטורה וסביבה מסוג time-series. בניגוד ללוחות מחוונים כלליים, כל רכיב – מצינורות עיבוד קלט ועד למנועי אחסון PHPFina ו-PHPTimeseries – מותאם לשנים של נתוני חיישנים ברזולוציה גבוהה על חומרה צנועה.

אירוח עצמי של EmonCMS על VPS שומר על מדידות ביתיות, סולאריות, משאבות חום ו-IoT לחלוטין בשליטתכם, ללא מגבלות פר-פיד או מנויי ענן. ערימת ה-MQTT broker, MariaDB ו-Redis המצורפת מקבלת נתונים מ-emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, ומכל חיישן תומך HTTP או MQTT.