התקנת EmonCMS בלחיצה אחת.
אפליקציית ווב בקוד פתוח לתיעוד והצגה חזותית של נתוני חיישני אנרגיה, טמפרטורה וסביבה לאורך זמן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם EmonCMS
EmonCMS הוא ה-backend בקוד פתוח של פרויקט OpenEnergyMonitor, שנבנה במיוחד עבור נתוני אנרגיה, טמפרטורה וסביבה מסוג time-series. בניגוד ללוחות מחוונים כלליים, כל רכיב – מצינורות עיבוד קלט ועד למנועי אחסון PHPFina ו-PHPTimeseries – מותאם לשנים של נתוני חיישנים ברזולוציה גבוהה על חומרה צנועה.
אירוח עצמי של EmonCMS על VPS שומר על מדידות ביתיות, סולאריות, משאבות חום ו-IoT לחלוטין בשליטתכם, ללא מגבלות פר-פיד או מנויי ענן. ערימת ה-MQTT broker, MariaDB ו-Redis המצורפת מקבלת נתונים מ-emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, ומכל חיישן תומך HTTP או MQTT.
פיצ'רים עיקריים של EmonCMS
הזנות סדרות זמן
מנועי PHPFina ו-PHPTimeSeries מותאמים אישית מאחסנים שנים של קריאות חיישנים ברזולוציה גבוהה, ביעילות רבה בהרבה ממסד נתונים SQL כללי.
קלטי MQTT ו-HTTP
קבלו נתונים מ-emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, או מכל מכשיר שיכול לפרסם MQTT או לקרוא ל-API של HTTP.
עיבוד קלט
שרשור המרות יחידות, צוברי הספק-לאנרגיה, מגבלות קצב ופידים וירטואליים ללא כתיבת קוד או סקריפטים חיצוניים.
לוחות מחוונים וגרפים
עורך לוח מחוונים בשיטת גרור ושחרר עם גרפים מרובי סדרות, מדדים ותרשימי עמודות להצגה חיה והיסטורית של חיישנים.
אפליקציות לשימוש באנרגיה
אפליקציות מובנות מראש עבור פאנלים סולאריים, משאבות חום, רכבים חשמליים וצריכה ביתית חושפות תובנות ללא הגדרה ידנית.
REST API וייצוא
קראו וכתבו כל פיד באמצעות REST API מתועד וייצאו נתוני CSV גולמיים לניתוח לא מקוון או לגיבוי.
למה להריץ את EmonCMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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