Warracker היא אפליקציית קוד פתוח למעקב אחרי אחריות שמרכזת את כל אחריות המוצרים שלכם, מסמכי הרכישה והיסטוריות התביעות בפאנל ניהול אחד באירוח עצמי. במקום לחפש בשרשורי אימייל, ארונות תיוק או גיליונות אלקטרוניים, אתם מקבלים מסד נתונים הניתן לחיפוש עם התראות תפוגה, אחסון מסמכים וגישה מרובת משתמשים לצוותים ומשקי בית.

אירוח עצמי של Warracker על גבי VPS משלכם משמעותו שקבלות הרכישה, סריקות החשבוניות ומספרים סידוריים של מוצרים נשארים על תשתית שאתם שולטים בה. עם התראות אימייל ופוש יזומות דרך Apprise, אתם מקבלים אזהרות מראש לפני שתוקף האחריות פג, כך שתוכלו לפעול כל עוד הכיסוי עדיין בתוקף.