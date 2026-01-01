התקינו את Warracker בלחיצה אחת.
מערכת לניהול אחריות באירוח עצמי למעקב אחר אחריות מוצרים, קבלות ותביעות במקום אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Warracker
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Warracker
Warracker היא אפליקציית קוד פתוח למעקב אחרי אחריות שמרכזת את כל אחריות המוצרים שלכם, מסמכי הרכישה והיסטוריות התביעות בפאנל ניהול אחד באירוח עצמי. במקום לחפש בשרשורי אימייל, ארונות תיוק או גיליונות אלקטרוניים, אתם מקבלים מסד נתונים הניתן לחיפוש עם התראות תפוגה, אחסון מסמכים וגישה מרובת משתמשים לצוותים ומשקי בית.
אירוח עצמי של Warracker על גבי VPS משלכם משמעותו שקבלות הרכישה, סריקות החשבוניות ומספרים סידוריים של מוצרים נשארים על תשתית שאתם שולטים בה. עם התראות אימייל ופוש יזומות דרך Apprise, אתם מקבלים אזהרות מראש לפני שתוקף האחריות פג, כך שתוכלו לפעול כל עוד הכיסוי עדיין בתוקף.
פיצ'רים עיקריים של Warracker
התראות תפוגת אחריות
קבלו התראות אימייל ופוש באמצעות 100+ שירותים כולל Telegram, Slack ו-Discord לפני שתוקף האחריות יפוג.
אחסון מסמכים
העלו וצרפו קבלות, חשבוניות ומדריכים ישירות לכל רישום אחריות לשליפה מיידית בעת הצורך.
מעקב אחר מחזור החיים של תביעות
ניהול תביעות אחריות מקצה לקצה עם עדכוני סטטוס ונראות מלאה לאורך כל תהליך התביעות.
חיפוש וסינון מתקדמים
מצאו כל אחריות באופן מיידי לפי שם מוצר, מספר סידורי, ספק, או תגיות מותאמות אישית בכל הקטלוג שלכם.
גישה מרובת משתמשים
שיתוף רשומות אחריות בצוות או במשק בית עם הרשאות מבוססות תפקידים ובקרות ניהול אדמין.
ייבוא וייצוא CSV
העבירו רשומות אחריות קיימות מגיליונות אלקטרוניים באמצעות ייבוא CSV וייצאו את הנתונים שלכם בכל עת לניידות מלאה.
למה להריץ את Warracker על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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