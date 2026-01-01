התקינו Imaginary בהתקנה בלחיצה אחת.
מיקרו-שירות HTTP מהיר וניתן להרחבה לעיבוד תמונות בביצועים גבוהים, המופעל על ידי libvips.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Imaginary
Imaginary הוא מיקרו-שירות HTTP בקוד פתוח שנכתב ב-Go, המבצע פעולות עיבוד תמונה בעלות ביצועים גבוהים כגון שינוי גודל, חיתוך, סיבוב, סימן מים, המרת פורמט וחיתוך חכם. מבוסס על libvips, הוא מעבד תמונות מהר פי כמה מ-ImageMagick או GraphicsMagick תוך שימוש בפחות זיכרון באופן משמעותי.
אירוח עצמי של Imaginary ב-VPS שלכם מעניק לכם שירות עיבוד תמונה פרטי ובעל זמן אחזור נמוך עבור האתרים, אפליקציות המובייל וצינורות העבודה שלכם, ללא עמלות לפי בקשה וללא חשיפת נתונים לצד שלישי. הוא מוכן לשילוב באמצעות API HTTP פשוט ותומך באימות מפתח API, חתימת URL, הגבלת קצב ו-CORS לחשיפה ציבורית בטוחה.
פיצ'רים עיקריים של Imaginary
ביצועי libvips
עבדו תמונות JPEG, PNG, WEBP, HEIF ו-TIFF עד פי 8 מהר יותר מ-ImageMagick עם צריכת זיכרון נמוכה.
פעולות תמונה מתקדמות
שינוי גודל, חיתוך, חיתוך חכם, סיבוב, הגדלה, הטבעת סימן מים, טשטוש, והמרת פורמטים דרך נקודת קצה HTTP יחידה לכל פעולה.
טרנספורמציות צינור עיבוד
שרשרו מספר טרנספורמציות תמונה עצמאיות בבקשת HTTP אחת כדי לעבד נגזרות ללא נסיעות הלוך ושוב מיותרות.
מפתח API וחתימת URL
הגנו על השירות באמצעות אימות מפתח API ו-חתימות URL של HMAC כדי למנוע שימוש לרעה כאשר הוא נחשף ללקוחות ציבוריים.
ויסות מקביליות
מצערת HTTP מובנית מגבילה בקשות מקבילות לשנייה כדי לשמור על השירות מגיב תחת עומס תעבורה כבד.
מקורות URL מרוחקים
אחזור ועיבוד תמונות ישירות ממקורות HTTP מרוחקים או מספרייה מקומית מותקנת, באמצעות פרמטרי שאילתה.
למה להריץ את Imaginary על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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