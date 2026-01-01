Imaginary הוא מיקרו-שירות HTTP בקוד פתוח שנכתב ב-Go, המבצע פעולות עיבוד תמונה בעלות ביצועים גבוהים כגון שינוי גודל, חיתוך, סיבוב, סימן מים, המרת פורמט וחיתוך חכם. מבוסס על libvips, הוא מעבד תמונות מהר פי כמה מ-ImageMagick או GraphicsMagick תוך שימוש בפחות זיכרון באופן משמעותי.

אירוח עצמי של Imaginary ב-VPS שלכם מעניק לכם שירות עיבוד תמונה פרטי ובעל זמן אחזור נמוך עבור האתרים, אפליקציות המובייל וצינורות העבודה שלכם, ללא עמלות לפי בקשה וללא חשיפת נתונים לצד שלישי. הוא מוכן לשילוב באמצעות API HTTP פשוט ותומך באימות מפתח API, חתימת URL, הגבלת קצב ו-CORS לחשיפה ציבורית בטוחה.