התקינו את Eclipse Mosquitto בהתקנה בלחיצה אחת.
ברוקר MQTT קל משקל בקוד פתוח לחיבור התקני IoT, חיישנים ויישומים עם העברת הודעות מסוג פרסום/הרשמה.
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מה אפשר לבנות עם Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto הוא יישום קוד פתוח ייחוס של פרוטוקול MQTT, התומך בגרסאות 5.0, 3.1.1 ו-3.1. התקורה הבינארית המינימלית של MQTT ומודל הפרסום/הרשמה הופכים אותו לבחירה הסטנדרטית עבור רשתות חיישני IoT, רכזות אוטומציה ביתית וכל יישום שבו רוחב פס וחיי סוללה חשובים. Mosquitto נפרס בסביבות ייצור החל מהגדרות ביתיות של Raspberry Pi בודד ועד לפריסות IoT תעשייתיות בקנה מידה גדול.
תבנית זו פורסת את Mosquitto עם אימות באמצעות סיסמה המופעל כברירת מחדל ואחסון מתמשך עבור נתוני הודעות ותצורה. אירוח עצמי מעניק לכם חיבורים והודעות ללא הגבלה ללא עמלות לכל מכשיר, שליטה מלאה על רשימות בקרת גישה ואספקה עקבית עם השהיה נמוכה שברוקרים משותפים בענן אינם יכולים להבטיח.
פיצ'רים עיקריים של Eclipse Mosquitto
תמיכה בפרוטוקול MQTT
תומך בגרסאות MQTT 5.0, 3.1.1 ו-3.1, המבטיח תאימות עם מגוון רחב של התקני IoT, ספריות וכלי לקוח.
אימות סיסמה
אימות מבוסס סיסמה מוגדר מראש חוסם חיבורים לא מורשים מרגע שהברוקר מופעל, ללא צורך בהגדרה נוספת.
עמידות הודעות
הודעות שמורות והבטחות אספקה של QoS שורדות הפעלות מחדש של ברוקר, ומבטיחות שמכשירים המתחברים מחדש לאחר השבתה יקבלו עדכונים שהוחמצו.
בקרת גישה לנושא
כללי ACL מגבילים אילו לקוחות יכולים לפרסם או להירשם לנושאים ספציפיים, המאפשרים תצורות ברוקר מרובות דיירים מפורטות.
הצפנת TLS
תמיכה מובנית ב-TLS/SSL מצפינה את כל חיבורי הלקוח, מגינה על נתוני חיישנים ופקודות בקרה בעת העברה ברחבי רשתות לא מהימנות.
למה להריץ את Eclipse Mosquitto על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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