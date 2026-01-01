Eclipse Mosquitto הוא יישום קוד פתוח ייחוס של פרוטוקול MQTT, התומך בגרסאות 5.0, 3.1.1 ו-3.1. התקורה הבינארית המינימלית של MQTT ומודל הפרסום/הרשמה הופכים אותו לבחירה הסטנדרטית עבור רשתות חיישני IoT, רכזות אוטומציה ביתית וכל יישום שבו רוחב פס וחיי סוללה חשובים. Mosquitto נפרס בסביבות ייצור החל מהגדרות ביתיות של Raspberry Pi בודד ועד לפריסות IoT תעשייתיות בקנה מידה גדול.

תבנית זו פורסת את Mosquitto עם אימות באמצעות סיסמה המופעל כברירת מחדל ואחסון מתמשך עבור נתוני הודעות ותצורה. אירוח עצמי מעניק לכם חיבורים והודעות ללא הגבלה ללא עמלות לכל מכשיר, שליטה מלאה על רשימות בקרת גישה ואספקה עקבית עם השהיה נמוכה שברוקרים משותפים בענן אינם יכולים להבטיח.