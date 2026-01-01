פרוסו OpenCloud בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת סנכרון קבצים, שיתוף ושיתוף פעולה בקוד פתוח — חלופה ריבונית ל-Nextcloud ו-Google Drive.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenCloud
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenCloud
OpenCloud היא פלטפורמת קוד פתוח מודרנית לסנכרון קבצים, שיתוף ושיתוף פעולה בצוות. היא נבנתה ב-Go לביצועים וטביעת רגל מינימלית של משאבים, ומספקת חווית אחסון ענן פרטי ללא תלות בשירותי צד שלישי או בתשתית ספק. בניגוד לפתרונות סנכרון קבצים מדור קודם, OpenCloud כוללת ספק זהויות מובנה כך שהיא פועלת כקונטיינר יחיד ללא צורך בבסיס נתונים חיצוני או שרת LDAP.
אירוח עצמי של OpenCloud ב-VPS משלכם מעניק לכם ריבונות מלאה על הקבצים ונתוני שיתוף הפעולה שלכם. מסמכים, תמונות, תיקיות משותפות וחשבונות משתמשים כולם נשארים על תשתית שאתם שולטים בה — ללא מגבלות אחסון המוטלות על ידי הפלטפורמה וללא מנוי הקשור לגישה לנתונים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של OpenCloud
פריסת קונטיינר יחיד
ניהול זהויות מובנה פירושו ש-OpenCloud נפרסת כקונטיינר אחד ללא צורך בבסיס נתונים חיצוני או בשרת LDAP.
סנכרון ושיתוף קבצים
סנכרנו קבצים בין לקוחות דסקטופ ומובייל, ושתפו תיקיות או קבצים בודדים עם בקרות הרשאות מדויקות.
גישת WebDAV ו-CalDAV
התקינו את האחסון שלכם ככונן רשת באמצעות WebDAV ו-נהלו לוחות שנה ואנשי קשר באמצעות פרוטוקולי CalDAV ו-CardDAV.
לקוחות שולחן עבודה ונייד
יישומי סנכרון רשמיים עבור Windows, macOS, Linux, iOS, ו-Android שומרים קבצים זמינים בכל המכשירים שלכם.
אינטגרציית Collabora Office
הוסיפו Collabora Online כדי לאפשר עריכה מבוססת דפדפן של מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות מבלי לעזוב את מנהל הקבצים שלכם.
מדיניות סיסמאות מפורטות
אכפו אורך מינימלי, דרישות קטגוריות תווים, ורשימת סיסמאות אסורות כדי לעמוד בתקני אבטחה ארגוניים.
למה להריץ את OpenCloud על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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