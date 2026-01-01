OpenCloud היא פלטפורמת קוד פתוח מודרנית לסנכרון קבצים, שיתוף ושיתוף פעולה בצוות. היא נבנתה ב-Go לביצועים וטביעת רגל מינימלית של משאבים, ומספקת חווית אחסון ענן פרטי ללא תלות בשירותי צד שלישי או בתשתית ספק. בניגוד לפתרונות סנכרון קבצים מדור קודם, OpenCloud כוללת ספק זהויות מובנה כך שהיא פועלת כקונטיינר יחיד ללא צורך בבסיס נתונים חיצוני או שרת LDAP.

אירוח עצמי של OpenCloud ב-VPS משלכם מעניק לכם ריבונות מלאה על הקבצים ונתוני שיתוף הפעולה שלכם. מסמכים, תמונות, תיקיות משותפות וחשבונות משתמשים כולם נשארים על תשתית שאתם שולטים בה — ללא מגבלות אחסון המוטלות על ידי הפלטפורמה וללא מנוי הקשור לגישה לנתונים שלכם.