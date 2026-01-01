עד 69% הנחה עבור EmbyStat

הפעילו EmbyStat בהתקנה בלחיצה אחת.

לוח מחוונים לסטטיסטיקה ואנליטיקה עבור שרתי המדיה Emby ו-Jellyfin עם תובנות מפורטות על הספרייה ודוחות צפייה.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
הפעילו EmbyStat בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור EmbyStat

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם EmbyStat

EmbyStat היא אפליקציית אנליטיקה וסטטיסטיקה ייעודית עבור שרתי המדיה Emby ו-Jellyfin. היא מתחברת ישירות ל-API של שרת המדיה שלכם כדי לאסוף נתונים על הספרייה שלכם, הרגלי הצפייה וביצועי השרת, ומציגה את המידע באמצעות לוחות מחוונים ויזואליים ודוחות מפורטים.

פריסת EmbyStat על גבי VPS מבטיחה איסוף נתונים רציף ברקע ואנליטיקה נגישה תמיד, מבלי לצרוך משאבים בשרת המדיה שלכם עצמו. אחסון קבוע שומר סטטיסטיקות היסטוריות לניתוח מגמות ארוך טווח, ואיסוף מתוזמן שומר על עדכניות הדוחות ללא התערבות ידנית.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של EmbyStat

סטטיסטיקת ספרייה

פירוט מקיף של ספריית הסרטים והטלוויזיה שלך לפי ז'אנר, איכות, שפה ודירוג נותן תמונה מלאה של אוסף המדיה שלך.

צפייה בניתוח נתונים

עקבו אחר היסטוריית הצפייה ודפוסי צפייה לכל משתמש, החושפים איזה תוכן נצפה, נצפה שוב, או נשאר לא גמור.

זיהוי כפילויות

מזהה קבצים כפולים בספרייה שלכם כדי לעזור לשחרר שטח אחסון ולשמור על אוסף נקי ומאורגן היטב.

ניטור בריאות שרת

מנטרת מדדי ביצועי שרת ופעילות משתמשים כדי לעזור בזיהוי צווארי בקבוק ולהבטיח חווית סטרימינג חלקה.

תרשימים אינטראקטיביים

לוחות מחוונים ויזואליים עם תרשימים וגרפים מקלים על חקר מגמות ושיתוף תובנות ספרייה במבט חטוף.

למה להריץ את EmbyStat על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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