EmbyStat היא אפליקציית אנליטיקה וסטטיסטיקה ייעודית עבור שרתי המדיה Emby ו-Jellyfin. היא מתחברת ישירות ל-API של שרת המדיה שלכם כדי לאסוף נתונים על הספרייה שלכם, הרגלי הצפייה וביצועי השרת, ומציגה את המידע באמצעות לוחות מחוונים ויזואליים ודוחות מפורטים.

פריסת EmbyStat על גבי VPS מבטיחה איסוף נתונים רציף ברקע ואנליטיקה נגישה תמיד, מבלי לצרוך משאבים בשרת המדיה שלכם עצמו. אחסון קבוע שומר סטטיסטיקות היסטוריות לניתוח מגמות ארוך טווח, ואיסוף מתוזמן שומר על עדכניות הדוחות ללא התערבות ידנית.