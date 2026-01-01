הפעילו EmbyStat בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח מחוונים לסטטיסטיקה ואנליטיקה עבור שרתי המדיה Emby ו-Jellyfin עם תובנות מפורטות על הספרייה ודוחות צפייה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם EmbyStat
EmbyStat היא אפליקציית אנליטיקה וסטטיסטיקה ייעודית עבור שרתי המדיה Emby ו-Jellyfin. היא מתחברת ישירות ל-API של שרת המדיה שלכם כדי לאסוף נתונים על הספרייה שלכם, הרגלי הצפייה וביצועי השרת, ומציגה את המידע באמצעות לוחות מחוונים ויזואליים ודוחות מפורטים.
פריסת EmbyStat על גבי VPS מבטיחה איסוף נתונים רציף ברקע ואנליטיקה נגישה תמיד, מבלי לצרוך משאבים בשרת המדיה שלכם עצמו. אחסון קבוע שומר סטטיסטיקות היסטוריות לניתוח מגמות ארוך טווח, ואיסוף מתוזמן שומר על עדכניות הדוחות ללא התערבות ידנית.
פיצ'רים עיקריים של EmbyStat
סטטיסטיקת ספרייה
פירוט מקיף של ספריית הסרטים והטלוויזיה שלך לפי ז'אנר, איכות, שפה ודירוג נותן תמונה מלאה של אוסף המדיה שלך.
צפייה בניתוח נתונים
עקבו אחר היסטוריית הצפייה ודפוסי צפייה לכל משתמש, החושפים איזה תוכן נצפה, נצפה שוב, או נשאר לא גמור.
זיהוי כפילויות
מזהה קבצים כפולים בספרייה שלכם כדי לעזור לשחרר שטח אחסון ולשמור על אוסף נקי ומאורגן היטב.
ניטור בריאות שרת
מנטרת מדדי ביצועי שרת ופעילות משתמשים כדי לעזור בזיהוי צווארי בקבוק ולהבטיח חווית סטרימינג חלקה.
תרשימים אינטראקטיביים
לוחות מחוונים ויזואליים עם תרשימים וגרפים מקלים על חקר מגמות ושיתוף תובנות ספרייה במבט חטוף.
למה להריץ את EmbyStat על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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