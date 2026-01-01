Gopeed הוא מנהל הורדות בקוד פתוח ובמהירות גבוהה שמאיץ העברות על ידי פיצול כל קובץ לחיבורים מקבילים מרובים. הוא תומך ב-HTTP, ב-HTTPS, ב-BitTorrent ובקישורי מגנט באופן מובנה, ומערכת ההרחבות שלו מאפשרת לכם להוסיף תמיכה באתרים ופרוטוקולים נוספים. הוא בנוי על מנוע Go עם ממשק אינטרנט נקי, Gopeed פועל באותה צורה בכל מקום ומנוהל כולו מהדפדפן שלכם.

אירוח עצמי של Gopeed ב-VPS שלכם אומר שההורדות פועלות ברוחב פס של מרכז נתונים ומסתיימות ברקע, ללא תלות במכשיר או בחיבור המקומי שלכם. קובצי ההורדה שהושלמו נשמרים בצד השרת לאחזור מאוחר יותר, ואתם שומרים על שליטה מלאה בהיסטוריית ההורדות ובנתונים שלכם מבלי להסתמך על הרחבות דפדפן או שירותי הורדה מסחריים.