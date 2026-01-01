התקינו Gopeed בלחיצה אחת.
מנהל הורדות מהיר ורב-פרוטוקולי, התומך ב-HTTP, BitTorrent וקישורי מגנט מכל דפדפן אינטרנט.
בחרו תוכנית VPS עבור Gopeed
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Gopeed
Gopeed הוא מנהל הורדות בקוד פתוח ובמהירות גבוהה שמאיץ העברות על ידי פיצול כל קובץ לחיבורים מקבילים מרובים. הוא תומך ב-HTTP, ב-HTTPS, ב-BitTorrent ובקישורי מגנט באופן מובנה, ומערכת ההרחבות שלו מאפשרת לכם להוסיף תמיכה באתרים ופרוטוקולים נוספים. הוא בנוי על מנוע Go עם ממשק אינטרנט נקי, Gopeed פועל באותה צורה בכל מקום ומנוהל כולו מהדפדפן שלכם.
אירוח עצמי של Gopeed ב-VPS שלכם אומר שההורדות פועלות ברוחב פס של מרכז נתונים ומסתיימות ברקע, ללא תלות במכשיר או בחיבור המקומי שלכם. קובצי ההורדה שהושלמו נשמרים בצד השרת לאחזור מאוחר יותר, ואתם שומרים על שליטה מלאה בהיסטוריית ההורדות ובנתונים שלכם מבלי להסתמך על הרחבות דפדפן או שירותי הורדה מסחריים.
פיצ'רים עיקריים של Gopeed
האצת חיבורים מרובים
מפצל כל הורדה למספר חיבורים מקבילים כדי לנצל את כל רוחב הפס הזמין ולסיים מהר יותר.
תמיכה בריבוי פרוטוקולים
הורידו דרך HTTP, HTTPS, BitTorrent, וקישורי מגנט מממשק אחיד אחד.
מערכת הרחבה
התקינו הרחבות כדי להוסיף תמיכה באתרים חדשים, פרוטוקולים והתנהגות הורדה מותאמת אישית.
ניהול מבוסס דפדפן
נהלו, נטרו ושלטו בכל הורדה מכל מכשיר עם דפדפן אינטרנט — ללא צורך בהתקנת לקוח.
מהירויות הורדה של מרכז הנתונים
הורדות פועלות ב-VPS שלכם ברוחב פס מלא של השרת, ומשחררות את המכשיר המקומי ואת חיבור האינטרנט שלכם.
למה להריץ את Gopeed על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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