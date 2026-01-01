פרסו DSpace בהתקנה בלחיצה אחת.
מאגר מוסדי בקוד פתוח לשימור ושיתוף מחקר אקדמי, תזות ואוספים דיגיטליים.
בחרו תוכנית VPS עבור DSpace
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DSpace
DSpace היא פלטפורמת מאגר הקוד הפתוח הנפוצה ביותר בעולם, המפעילה יותר מ-2,000 מאגרים מוסדיים באוניברסיטאות, ספריות, מוזיאונים וארגוני מחקר. היא לוכדת, מארגנת ומשמרת חומרים דיגיטליים מכל פורמט – מאמרים, תזות, מערכי נתונים, תמונות ואודיו – עם מטא-דאטה עשיר של Dublin Core ומזהי Handle קבועים לציטוט תמידי.
אירוח עצמי של DSpace ב-VPS שלכם שומר על בעלות מלאה על תוכן אקדמי, מדיניות שימור וכללי גישה בתוך הארגון. ה-REST API המצורף, ממשק Angular, שכבת גילוי Solr ונקודת קצה OAI-PMH מעניקים למוסדות ערימת מאגרים שלמה ללא עמלות SaaS חוזרות או נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של DSpace
גרסאות פריט
מעקב אחר גרסאות מרובות של מאמרים, מערכי נתונים ותזות, כך שחוקרים יוכלו לעדכן הגשות מבלי לאבד את היסטוריית הציטוטים.
איסוף OAI-PMH
נקודת קצה OAI-PMH מובנית חושפת מטא-דאטה ל-Google Scholar, ל-BASE ולאגרגטורים אחרים לצורך גילוי גלובלי.
טפלו במזהים קבועים
כל פריט מקבל מזהה Handle.net קבוע, כך שקישורים שורדים שינויי כתובות URL ומיתוג מחדש מוסדי.
חיפוש מונע-Solr
מערכת קצה עורפי ייעודית של Solr מספקת גלישה מבוססת פאסטים, חיפוש טקסט מלא וסטטיסטיקות שימוש על פני מיליוני פריטים.
זרימות עבודה ניתנות להגדרה
תהליכי עבודה להגשה לפי אוסף, הכוללים שלבי סקירה עריכתית, מסתגלים למדיניות הפקולטה, הספרייה והמחלקות.
COAR Notify מוכנה
תמיכה מובנית בפרוטוקולי COAR Notify מחברת את המאגר שלכם למערכת האקולוגית המתפתחת של ביקורת עמיתים פתוחה.
למה להריץ את DSpace על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.