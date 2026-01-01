DSpace היא פלטפורמת מאגר הקוד הפתוח הנפוצה ביותר בעולם, המפעילה יותר מ-2,000 מאגרים מוסדיים באוניברסיטאות, ספריות, מוזיאונים וארגוני מחקר. היא לוכדת, מארגנת ומשמרת חומרים דיגיטליים מכל פורמט – מאמרים, תזות, מערכי נתונים, תמונות ואודיו – עם מטא-דאטה עשיר של Dublin Core ומזהי Handle קבועים לציטוט תמידי.

אירוח עצמי של DSpace ב-VPS שלכם שומר על בעלות מלאה על תוכן אקדמי, מדיניות שימור וכללי גישה בתוך הארגון. ה-REST API המצורף, ממשק Angular, שכבת גילוי Solr ונקודת קצה OAI-PMH מעניקים למוסדות ערימת מאגרים שלמה ללא עמלות SaaS חוזרות או נעילת ספק.