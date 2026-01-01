עד 69% הנחה עבור DSpace

פרסו DSpace בהתקנה בלחיצה אחת.

מאגר מוסדי בקוד פתוח לשימור ושיתוף מחקר אקדמי, תזות ואוספים דיגיטליים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו DSpace בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור DSpace

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם DSpace

DSpace היא פלטפורמת מאגר הקוד הפתוח הנפוצה ביותר בעולם, המפעילה יותר מ-2,000 מאגרים מוסדיים באוניברסיטאות, ספריות, מוזיאונים וארגוני מחקר. היא לוכדת, מארגנת ומשמרת חומרים דיגיטליים מכל פורמט – מאמרים, תזות, מערכי נתונים, תמונות ואודיו – עם מטא-דאטה עשיר של Dublin Core ומזהי Handle קבועים לציטוט תמידי.

אירוח עצמי של DSpace ב-VPS שלכם שומר על בעלות מלאה על תוכן אקדמי, מדיניות שימור וכללי גישה בתוך הארגון. ה-REST API המצורף, ממשק Angular, שכבת גילוי Solr ונקודת קצה OAI-PMH מעניקים למוסדות ערימת מאגרים שלמה ללא עמלות SaaS חוזרות או נעילת ספק.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של DSpace

גרסאות פריט

מעקב אחר גרסאות מרובות של מאמרים, מערכי נתונים ותזות, כך שחוקרים יוכלו לעדכן הגשות מבלי לאבד את היסטוריית הציטוטים.

איסוף OAI-PMH

נקודת קצה OAI-PMH מובנית חושפת מטא-דאטה ל-Google Scholar, ל-BASE ולאגרגטורים אחרים לצורך גילוי גלובלי.

טפלו במזהים קבועים

כל פריט מקבל מזהה Handle.net קבוע, כך שקישורים שורדים שינויי כתובות URL ומיתוג מחדש מוסדי.

חיפוש מונע-Solr

מערכת קצה עורפי ייעודית של Solr מספקת גלישה מבוססת פאסטים, חיפוש טקסט מלא וסטטיסטיקות שימוש על פני מיליוני פריטים.

זרימות עבודה ניתנות להגדרה

תהליכי עבודה להגשה לפי אוסף, הכוללים שלבי סקירה עריכתית, מסתגלים למדיניות הפקולטה, הספרייה והמחלקות.

COAR Notify מוכנה

תמיכה מובנית בפרוטוקולי COAR Notify מחברת את המאגר שלכם למערכת האקולוגית המתפתחת של ביקורת עמיתים פתוחה.

למה להריץ את DSpace על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

התחילו

גלו אפליקציות נוספות לפריסה

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

שרת סנכרון **Anki** באחסון עצמי, עם תמיכה בריבוי משתמשים, גיבויים ו-web dashboard

בחירה
Blender

Blender

חבילת דוגמנות תלת-ממדית, אנימציה ורינדור הנגישה בדפדפן

בחירה
CommaFeed

CommaFeed

קורא RSS באירוח עצמי בהשראת **Google Reader** עם קיצורי מקלדת ואפליקציות מובייל

בחירה
צפייה את כל האפליקציות

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.